撤換高市警長劉柏良引議論 陳致中也鳴不平

外傳高雄市警察局長劉柏良可能在高階警官退休潮後「被異動」，高雄警界為劉柏良抱不平，懷疑有人有意為刑事局長黃明昭「鋪路」，好讓黃明昭將來接警政署長，就連前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中，今天傍晚也發出不平之鳴，認為「受害的絕對是治安與市民！」。

今天傍晚5點24分，陳致中自Line「陳致中服務處新聞聯絡群組」，發表「媒體報導警界人事大風吹！別的縣市我不清楚，但高市劉局長上任僅6個月，雷厲風行、勇於任事，地方上的風評基本是正面！我看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！」。

高雄警界議論，劉柏良與警政署長陳家欽，曾在警政署前署長陳國恩可能異動時，被認為是最被看好的接班人選，後來陳家欽接任署長，便將劉柏良調副署長「冰起來」，當劉柏良有翻身機會，又將再進冷凍庫走一遭。

2019年3月行政院長蘇貞昌在首度治安會報，命令「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，直到去年7月，高雄市美麗華舞廳門口發生殺人案，正違反蘇揆這道命令，高雄市警察局長李永癸遭拔官，劉柏良才得以鹹魚翻身，獲「外放」擔任六都警察局長。

但新冠肺炎疫情嚴峻，加上萊豬風波，警界盛傳，蘇揆如果今年為萊豬風波下台，警政署長陳家欽若沒獲新閣揆續任警政署長，翻遍檯面上三線三星高階警官，便以2年後才退休的劉柏良，是最有資格接任署長的人選。但警界未料，劉柏良竟反而會成為高雄市警局任期最短的局長。