天冷反應慢？金門年輕機車騎士撞上違停貨車 嚇壞民眾

金門縣車流量最大的伯玉路，又發生車禍！今日下午4點多，一輛小型貨車違規停靠在慢車道上，占去道路近半空間，導致騎乘重機車的20歲年輕男駕駛閃避不及，迎頭撞上，倒地不起，現場血跡斑斑，所幸騎士意識還清楚，已由醫護人員送往金門醫院治療中。

金城分局經調查表示，伯玉路二段的商家，因為商店前的停車位已滿，貨車又準備要送貨出去，所以一時貪圖方便，將貨車停在慢車道上，準備要送貨出去，已停了10多分鐘；沒想到騎著重機的年輕騎士竟一頭撞上，撞擊的一聲巨響，引起附近店家與路過駕駛的關注。

這起車禍也引起民眾討論，有人說是否天冷反應慢，騎士才會迎頭撞上；也有人覺得離奇，因為貨車已停在那邊很久，又是大白天的，機車騎士是否騎車不專心，沒注意路況才會撞上。警方表示，後續還會進行調查，釐清事故原因。