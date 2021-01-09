天冷反應慢？金門年輕機車騎士撞上違停貨車 嚇壞民眾

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣車流量最大的伯玉路，又發生車禍！今日下午4點多，一輛小型貨車違規停靠在慢車道上，占去道路近半空間，導致騎乘重機車的20歲年輕男駕駛閃避不及，迎頭撞上，倒地不起，現場血跡斑斑，所幸騎士意識還清楚，已由醫護人員送往金門醫院治療中。

金城分局經調查表示，伯玉路二段的商家，因為商店前的停車位已滿，貨車又準備要送貨出去，所以一時貪圖方便，將貨車停在慢車道上，準備要送貨出去，已停了10多分鐘；沒想到騎著重機的年輕騎士竟一頭撞上，撞擊的一聲巨響，引起附近店家與路過駕駛的關注。

這起車禍也引起民眾討論，有人說是否天冷反應慢，騎士才會迎頭撞上；也有人覺得離奇，因為貨車已停在那邊很久，又是大白天的，機車騎士是否騎車不專心，沒注意路況才會撞上。警方表示，後續還會進行調查，釐清事故原因。

金城分局表示，違停造成交通事故的案件確實不在少數，依據道路交通管理處罰條例第56條，違規停車可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，並排停車可處罰2千4百元，另外，如造成傷亡，尚另有刑事及民事責任。呼籲民眾停車時，要思考停車的位置有沒有占用到道路線，燈光昏暗時機車騎過去看得到嗎？否則一旦因違停發生車禍，違停車主必須負最大的肇事責任。

年輕騎士所騎乘的重型機車因為強大撞擊，讓現場的機車碎片滿地。圖／警方提供
年輕騎士所騎乘的重型機車因為強大撞擊，讓現場的機車碎片滿地。圖／警方提供
金門縣伯玉路二段今日下午發生一件車禍，一輛小型貨車違規停靠在慢車道上，騎乘重機車的20歲年輕男駕駛閃避不及，迎頭撞上，現場血跡斑斑，警方趕往現場處理。圖／警方提供
金門縣伯玉路二段今日下午發生一件車禍，一輛小型貨車違規停靠在慢車道上，騎乘重機車的20歲年輕男駕駛閃避不及，迎頭撞上，現場血跡斑斑，警方趕往現場處理。圖／警方提供

違停 車禍 事故

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