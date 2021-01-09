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花蓮警寒天追檳榔賊猝死 竊嫌5小時落網頻說抱歉

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里警分局蕭姓員警今中午到檳榔園追捕竊賊時猝逝。玉里警分局組成專案小組，以車追人，5個小時內逮捕藏身玉里市區的羅姓竊嫌。羅嫌落網後才知道員警猝死一事，頻說抱歉，他沒想到會發生這種事。

49歲的蕭姓員警是花蓮卓溪鄉布農族人，警員班132期畢業，從警30年，目前在玉里警分局立山派出所服務。

他今天中午在派出所內值勤，有村民到派出所報案，表示自家檳榔園有小偷闖入，他與報案民眾前往察看，發現一輛可疑小貨車要上前盤查時，車子馬上開走，蕭姓員警在後方追了100多公尺追不上，停下腳步要回走，途中突然不適倒地，同行村民立即報案救人，但送往台北榮民總醫院玉里分院急救，仍回天乏術。

蕭姓員警平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。憾事傳出，同事相當哀痛，更誓言要抓到竊嫌。警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽、花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚，第一時間南下慰問家屬，並致贈慰問金。

分局長陳蔚文指示成立專案小組，並啟動鷹眼小組，迅速鎖定人車，5個小時內將40歲羅姓犯嫌緝捕歸案。羅嫌落網後，對蕭姓員警猝死一事非常訝異，表示他當時開車逃逸後，只想著要躲起來，完全不知道有警察倒地猝死，他沒想到會發生這種事，感到非常抱歉與難過。

花蓮玉里警分局蕭姓員警今天追捕竊嫌時猝逝，分局組專案小組，火速在5小時內逮到嫌犯。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警今天追捕竊嫌時猝逝，分局組專案小組，火速在5小時內逮到嫌犯。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警今天追捕檳榔竊嫌時猝逝，分局組專案小組，火速在5小時內逮到嫌犯。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警今天追捕檳榔竊嫌時猝逝，分局組專案小組，火速在5小時內逮到嫌犯。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警（右）平日為民服務受到好評，今天追捕嫌犯時猝逝，讓同仁都很難過。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警（右）平日為民服務受到好評，今天追捕嫌犯時猝逝，讓同仁都很難過。記者王燕華／翻攝

警察 布農族人

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