熱心里長送物資幫報名找嘸人通報 獨居男天冷猝死家中

基隆市一名住信二路72歲王姓獨居老翁，因里長要幫他辦理物資發放需要證件，卻一直聯絡不到他，擔心有狀況報警，找到他住在南部的女兒同意開門，今晚請鎖匠開門進入查看，已死亡多時。警方表示，疑天氣冷引發身體疾病死亡，警方晚間已採證，並無可疑。

信義區義和里長蔡麗月說，因王姓男子獨居，要發送物資給他，但需要他申請戶籍謄本還有影印身分證，卻一直聯絡不上，電話都沒接，才向警方求助，找到他住在南部的女兒同意開門，結果消防人員一進屋就發現他躺在地上，已經過世。

蔡麗月表示，王男平時一個人住，平時除了關心他，有活動就找他來參加，3個星期前也幫他申請中低老人生活補助，平時也叫他去看醫生，注意身體。

議員陳宜也到場關心，他說，最近寒流來襲，請家中有長輩的民眾，要多加注意保暖，里長也對獨居老人特別關心，如果有需要協助的都可找里長幫忙。