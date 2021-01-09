家人發現老婦時已無生命跡象 屏東寒流一人OHCA倒地

近期寒流來襲，屏東溫度降至日夜溫差13至9度左右，今天下午2時許，屏東一名林姓婦人（84歲）在家中疑似天冷低溫突然倒地OHCA，家人發現後通報送醫，經搶救仍不治，屏東縣政府消防局表示，雖無法判斷是否為猝死，但仍呼籲民眾天冷注意日夜溫差與保暖。

屏東消防局統計，今年截至今天為止，共獲報47件內科OHCA，其中34件有送醫，13件未送醫，至於今天發生林婦於家中倒地OHCA，為今年寒流屏東首件內科OHCA送醫案件。