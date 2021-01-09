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家人發現老婦時已無生命跡象 屏東寒流一人OHCA倒地

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

近期寒流來襲，屏東溫度降至日夜溫差13至9度左右，今天下午2時許，屏東一名林姓婦人（84歲）在家中疑似天冷低溫突然倒地OHCA，家人發現後通報送醫，經搶救仍不治，屏東縣政府消防局表示，雖無法判斷是否為猝死，但仍呼籲民眾天冷注意日夜溫差與保暖。

屏東消防局統計，今年截至今天為止，共獲報47件內科OHCA，其中34件有送醫，13件未送醫，至於今天發生林婦於家中倒地OHCA，為今年寒流屏東首件內科OHCA送醫案件。

對此，屏東縣政府提醒，低溫期間應多留意家中長者與小孩的身體狀況，尤其是心血管與慢性病患者，適逢防疫期間，應配合做好個人防疫措施與衛生管理，同時呼籲民眾留意用火安全與戶內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生。

屏東一名林姓婦人（84歲）在家中疑似天冷低溫突然倒地OHCA，家人發現後通報送醫，經搶救仍宣告不治，為今年寒流屏東首件內科OHCA送醫案件。本報資料照片
屏東一名林姓婦人（84歲）在家中疑似天冷低溫突然倒地OHCA，家人發現後通報送醫，經搶救仍宣告不治，為今年寒流屏東首件內科OHCA送醫案件。本報資料照片

屏東縣政府 低溫 寒流

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