低溫再奪命？彰化今晚新增2人OHCA累計已15人

仍在低溫籠罩下，彰化縣今天下午到晚間為止，再新增2人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），其中一名99歲、一名88歲，累計從昨天凌晨到晚間，計有15人，消防局表示，雖然無法判定是否與天冷有關，但由於日夜溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣消防局是在今天下午12時35分據報，指伸港鄉88歲老翁，以及下午2時51分指埔心鄉99歲老婦人，突然不適，經調派救護車將他們送醫，但都已到院無呼吸心跳。

消防局表示，此次寒流來襲，全台急凍，彰化縣從昨天凌晨到今晚為止，已有15人送醫 OHCA，絕大多數是老人家，年齡最高的是埔心鄉99歲老婦人，而年齡最輕的是45歲的鹿港鎮王姓男子，救護車到時已死亡多時，今天另有50歲彰化市女子、54歲埔鹽鄉男子，均非老人。