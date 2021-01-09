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低溫再奪命？彰化今晚新增2人OHCA累計已15人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

仍在低溫籠罩下，彰化縣今天下午到晚間為止，再新增2人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），其中一名99歲、一名88歲，累計從昨天凌晨到晚間，計有15人，消防局表示，雖然無法判定是否與天冷有關，但由於日夜溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣消防局是在今天下午12時35分據報，指伸港鄉88歲老翁，以及下午2時51分指埔心鄉99歲老婦人，突然不適，經調派救護車將他們送醫，但都已到院無呼吸心跳。

消防局表示，此次寒流來襲，全台急凍，彰化縣從昨天凌晨到今晚為止，已有15人送醫 OHCA，絕大多數是老人家，年齡最高的是埔心鄉99歲老婦人，而年齡最輕的是45歲的鹿港鎮王姓男子，救護車到時已死亡多時，今天另有50歲彰化市女子、54歲埔鹽鄉男子，均非老人。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，從昨晚到今天晚間午為止，彰化縣再新增2人OHCA（到院前無呼吸心跳），累計從昨天清晨到今晚共有15人。照片／彰化縣消防局提供
寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，從昨晚到今天晚間午為止，彰化縣再新增2人OHCA（到院前無呼吸心跳），累計從昨天清晨到今晚共有15人。照片／彰化縣消防局提供

保暖 心血管疾病

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