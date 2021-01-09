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寒流下落水 男子跌落前鎮河送醫不治
高雄市前鎮區鎮榮橋附近今天傍晚釣客聽到有人落水聲，不久發現1名男子在前鎮河水面掙扎，載浮載沈，不久便無動靜。釣客用釣杆甩鉤，將男子拉到岸際，立即向119求救，消防隊員將男子救上岸，發現已無呼吸心跳，送醫後仍不治。警方正調查死者的身分及確實死因。
據警、消了解，落水男子約60歲，身上無證件，今天下午近5點，獨自到前鎮河鎮榮橋附近水岸，當時還有2名釣客在距離他近30公尺處垂釣，不久2名釣客突然聽到落水聲，發現他墜落前鎮河，在水面掙扎，臉部朝下，2名釣客趕過去他落水處，這男子已無動靜。
釣客以釣杆甩釣鉤，將落水男子慢慢拉到岸邊，並向消防局求救，消防隊趕抵，將男子拉上岸，發現這名男子已無呼吸心跳，立即將他送往阮綜合醫院急救，仍告不治。
釣客說，今天下午4點40分，這名男子經過鎮榮橋，可能重心不穩跌落前鎮河。警方正調查死者身分。
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