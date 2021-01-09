寒流持續發威 新北今6人送醫 救回二人 包括遊民共4死

這波最強寒流來襲，今天持續低溫，新北市繼前2天發生13人疑似天冷低溫突然倒地OHCA送醫不治後，新北市今天又有6件民眾因內科OHCA送醫，其中二人經急救救回一命，加上今天還有一位遊民被人發現猝死在體育館廁所內，使這波寒流也讓新北市自7日起迄今，已有18人疑因低溫猝死。

新北市消防局從今天凌晨至今天晚上6時，有接獲6 件民眾在家中疑因天寒低溫身體不適送醫，仍有4 人經急救後仍宣告不治，僅救回二人，四名死者最年輕者為50歲男子，最高齡者為74歲男子。