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寒流持續發威 新北今6人送醫 救回二人 包括遊民共4死
這波最強寒流來襲，今天持續低溫，新北市繼前2天發生13人疑似天冷低溫突然倒地OHCA送醫不治後，新北市今天又有6件民眾因內科OHCA送醫，其中二人經急救救回一命，加上今天還有一位遊民被人發現猝死在體育館廁所內，使這波寒流也讓新北市自7日起迄今，已有18人疑因低溫猝死。
新北市消防局從今天凌晨至今天晚上6時，有接獲6 件民眾在家中疑因天寒低溫身體不適送醫，仍有4 人經急救後仍宣告不治，僅救回二人，四名死者最年輕者為50歲男子，最高齡者為74歲男子。
另今天上午7時，板橋警方接獲清潔人員報案，在板橋區民權路第二運動場男廁內，發現全身髒汙的63歲李姓男子倒在廁所廁間內，員警到場察看，發現該名男子全身污穢，已無呼吸及心跳等生命跡象，明顯已死亡多時，現場未發現任何打鬥痕跡，廁所門亦無受外力侵入跡象。
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