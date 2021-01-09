調動劉柏良無異打陳其邁一巴掌 高市海派議員聲援劉
高雄市警察局長劉柏良傳「被調動」，「海派（湧言派）」民進黨議員今出面聲援劉柏良，也為市長陳其邁抱屈，議員黃文益貼文為劉向中央請命；民進黨高市議會黨團書記長林智鴻說，把維護高雄治安有績效、上任半年的局長調動，等於打了陳其邁一巴掌，也傷害市民。陳致中在臉書表示，把六都警長當跑馬燈換來換去，若老是有「非專業考量」，受害的是治安與市民。
黃文益表示，劉柏良去年7月17日接高市警局長後，改善治安、交通，到任不久就走遍各派出所，傾聽基層員警心聲，高雄市治安在劉上任後越來越上軌道，絕對不是換掉警局長的時機。雖然政務官調動是常有的事，但他要捍衛高雄市民權益，懇求中央不要在此時撤換劉柏良。
議員林智鴻說，陳其邁的市政工作逐步穩定，劉柏良替高雄市解決許多治安危機，讓重大營業場所的治安達到嚇阻效果，且與議會溝通順暢，是積極任事的局長，突然被換掉，實在無法理解，對陳其邁的市政推動不利，受重傷的是高雄市民。
陳致中說，別的縣市他不清楚，但劉柏良上任以來雷厲風行、勇於任事，地方風評基本是正面，他看不懂在無重大違失下把六都警長「當作跑馬燈」換來換去的邏輯，如果老是有「非專業考量」，受害的絕對是治安與市民。
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