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調動劉柏良無異打陳其邁一巴掌 高市海派議員聲援劉

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市警察局長劉柏良傳「被調動」，「海派（湧言派）」民進黨議員今出面聲援劉柏良，也為市長陳其邁抱屈，議員黃文益貼文為劉向中央請命；民進黨高市議會黨團書記長林智鴻說，把維護高雄治安有績效、上任半年的局長調動，等於打了陳其邁一巴掌，也傷害市民。陳致中在臉書表示，把六都警長當跑馬燈換來換去，若老是有「非專業考量」，受害的是治安與市民。

黃文益表示，劉柏良去年7月17日接高市警局長後，改善治安、交通，到任不久就走遍各派出所，傾聽基層員警心聲，高雄市治安在劉上任後越來越上軌道，絕對不是換掉警局長的時機。雖然政務官調動是常有的事，但他要捍衛高雄市民權益，懇求中央不要在此時撤換劉柏良。

議員林智鴻說，陳其邁的市政工作逐步穩定，劉柏良替高雄市解決許多治安危機，讓重大營業場所的治安達到嚇阻效果，且與議會溝通順暢，是積極任事的局長，突然被換掉，實在無法理解，對陳其邁的市政推動不利，受重傷的是高雄市民。

陳致中說，別的縣市他不清楚，但劉柏良上任以來雷厲風行、勇於任事，地方風評基本是正面，他看不懂在無重大違失下把六都警長「當作跑馬燈」換來換去的邏輯，如果老是有「非專業考量」，受害的絕對是治安與市民。

民進黨高雄市議員黃文益在臉書貼文歷數警察局長劉柏良的維護治安績效，向中央喊話此時不是調動劉柏良的時機。圖／聯合報資料照片
民進黨高雄市議員黃文益在臉書貼文歷數警察局長劉柏良的維護治安績效，向中央喊話此時不是調動劉柏良的時機。圖／聯合報資料照片
民進黨高雄市議員林智鴻力挺警察局長劉柏良和市長陳其邁。圖／聯合報資料照片
民進黨高雄市議員林智鴻力挺警察局長劉柏良和市長陳其邁。圖／聯合報資料照片
高雄市警察局長劉柏良與市議員溝通順暢，突傳要被調動，議員紛紛站出來為他說話。圖／聯合報資料照片
高雄市警察局長劉柏良與市議員溝通順暢，突傳要被調動，議員紛紛站出來為他說話。圖／聯合報資料照片
民進黨高雄市議員陳致中認為中央調整六都警政首長人事時如果老是有「非專業考量」，受害的絕對是治安與民眾。圖／聯合報資料照片
民進黨高雄市議員陳致中認為中央調整六都警政首長人事時如果老是有「非專業考量」，受害的絕對是治安與民眾。圖／聯合報資料照片

高雄市 陳其邁 民進黨

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