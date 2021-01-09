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寒流低溫再發威 桃園一天再傳3人猝死

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

這波最強寒流來襲，桃園市今天持續低溫，繼2天發生5人疑似天冷低溫突然倒地OHCA送醫不治個案後，消防局今天下午表示，至今天下午，桃園、中壢區再發生1男2女疑似天冷低溫，在家突然倒地失去心跳、呼吸身亡，寒流一天再出現3起疑似低溫死亡個案，呼籲民眾注意保暖衣物非常重要。

桃園市今天氣溫約在8到10度，入夜寒冷氣溫更低，消防局表示，今天之內，桃園區41歲游姓男子、中壢區76歲郭姓老婦人，2人均在家中突然倒地OHCA無意識，失去心跳、呼吸，消防員趕到救護送醫不及，另1名桃園區64歲吳姓婦人在家裡突然倒地OHCA無意識、失去心跳、呼吸，送醫不治，入夜溫差大，民眾注意保暖、盡量不要外去。

最強寒流來襲持續低溫，桃園市消防局統計今天1天再發生1男2女疑似天冷低 溫失去呼吸、心跳猝死。記者曾增勳／攝影
最強寒流來襲持續低溫，桃園市消防局統計今天1天再發生1男2女疑似天冷低 溫失去呼吸、心跳猝死。記者曾增勳／攝影

低溫 保暖 寒流

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