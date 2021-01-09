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追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

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影／男醉在計程車上 警喊「振作一點，大哥」奮力搖醒

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市董姓男子今年1月4日凌晨1點多飲酒後在松山區搭上計程車，一上車就醉倒昏睡，叫都叫不醒，司機無奈下開到三民派出所求助，警員吳偉杰查出董男身分，通知他父親到派出所接回，他父親向司機及警方道歉稱「回去會嚴加管教兒子」。

警方說，董男（40歲）當時在車上直接醉倒，司機問他目的地在哪，他無法回答，司機只能開到派出所求助。

警方先是告訴車上的董男「大哥，振作一下，不要睡了，起來了，到了」，董男沒有回應，才透過他口袋中證件查出身分，循線找到他父親。他父親到派出所獲悉整件事後連忙道歉，稱回家會嚴加管教兒子。

警方表示，民眾喝酒應有節制，勿飲酒過量導致無法控制自身言行，衍生違法事端，另外須遵守開車不喝酒，酒後不開車規定。

董男（左）日前凌晨在計程車上醉倒，警方通知他父親到派出所將他接回。記者蔡翼謙／翻攝
董男（左）日前凌晨在計程車上醉倒，警方通知他父親到派出所將他接回。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員吳偉杰。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員吳偉杰。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 北市

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