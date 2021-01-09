影／男醉在計程車上 警喊「振作一點，大哥」奮力搖醒

台北市董姓男子今年1月4日凌晨1點多飲酒後在松山區搭上計程車，一上車就醉倒昏睡，叫都叫不醒，司機無奈下開到三民派出所求助，警員吳偉杰查出董男身分，通知他父親到派出所接回，他父親向司機及警方道歉稱「回去會嚴加管教兒子」。

警方說，董男（40歲）當時在車上直接醉倒，司機問他目的地在哪，他無法回答，司機只能開到派出所求助。

警方先是告訴車上的董男「大哥，振作一下，不要睡了，起來了，到了」，董男沒有回應，才透過他口袋中證件查出身分，循線找到他父親。他父親到派出所獲悉整件事後連忙道歉，稱回家會嚴加管教兒子。