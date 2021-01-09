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追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

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追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里警分局立山派出所蕭姓員警，今天中午獲民眾報案指檳榔園有竊賊，前往現場發現可疑車輛，在後方追了100多公尺追不上，停步要往回走時，突然倒地送醫不治。

49歲的蕭姓員警從警30年，在偏遠的立山派出所服務，平日非常熱心關懷在地居民，受到好評。上月他才在打掃派出所環境時，聽到傳來哀號聲，循聲音前往查看，發現一名82歲獨居老婦滑倒在地，頭部撞到地面流血，他擔心老婦腦震盪，趕緊通報消防隊，也替老婦止血，事後甚至還主動協助婦人清除院子青苔，熱心善舉獲得家屬肯定、分局長陳蔚文嘉勉。

據了解，蕭姓員警今天中午在派出所內值勤，有民眾到派出所報案，表示自家檳榔園有小偷闖入，他與報案民眾前往察看，發現一輛可疑車輛，要上前盤查時，車子馬上開走，蕭姓員警在後方追了100多公尺追不上，停下腳步要回走，途中突然不適倒地，同行警員立即報案救人，但送醫後仍回天乏術。

縣警局表示，對同仁在執勤時猝逝感到非常難過，目前了解他並沒有相關病史，縣警局長蔡丁賢獲報已趕往玉里慰問家屬，並將陳報警政署予以撫卹。

花蓮玉里警分局蕭姓員警（右）上月才因機警救援獨居老婦，獲得表揚。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局蕭姓員警（右）上月才因機警救援獨居老婦，獲得表揚。記者王燕華／翻攝

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