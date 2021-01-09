手機遺失被熱心民眾撿回 失主誤以為警方詐團
高雄黃姓男子遺失手機，被民眾撿回派出所，警方初時通知他還誤以為警員是詐騙集團，經過多次解釋後，他才發現手機真的遺失，到派出所領回。
據了解，三民二分局陽明派出所，昨天下午1點時，一名熱心民眾踏進所內大聲呼喊「我撿到手機」，經值班警員檢查後發現手機螢幕已經鎖頻，無法解鎖。
正當警員苦惱不知該如何聯繫失主時，滑動螢幕忽然看見多則社群軟體的訊息通知，警員便耐心一一過濾，發現這隻手機的主人朋友，多次在臉書messenger私訊他，通知攔恰好出現失主的臉書名稱。
警方立即使用自己的手機搜尋失主臉書，恰好在臉書個人簡介上恰好有失主的另一隻通訊電話，立馬撥打過去。
手機主人黃男（48歲）起初還說他的手機沒掉，懷疑警方是詐騙集團，警員只好請他在確認一次手機方置地方，過了一分鐘左右，黃才突然「啊！」一聲，發現手機真的不見了。
直到黃男到派出所確認手機是他所屬之物後，黃才手撫著頭，語帶抱歉向警方連連道歉說，造成警方困擾。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言