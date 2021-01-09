快訊

毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員4字回應

手機遺失被熱心民眾撿回 失主誤以為警方詐團

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄黃姓男子遺失手機，被民眾撿回派出所，警方初時通知他還誤以為警員是詐騙集團，經過多次解釋後，他才發現手機真的遺失，到派出所領回。

據了解，三民二分局陽明派出所，昨天下午1點時，一名熱心民眾踏進所內大聲呼喊「我撿到手機」，經值班警員檢查後發現手機螢幕已經鎖頻，無法解鎖。

正當警員苦惱不知該如何聯繫失主時，滑動螢幕忽然看見多則社群軟體的訊息通知，警員便耐心一一過濾，發現這隻手機的主人朋友，多次在臉書messenger私訊他，通知攔恰好出現失主的臉書名稱。

警方立即使用自己的手機搜尋失主臉書，恰好在臉書個人簡介上恰好有失主的另一隻通訊電話，立馬撥打過去。

手機主人黃男（48歲）起初還說他的手機沒掉，懷疑警方是詐騙集團，警員只好請他在確認一次手機方置地方，過了一分鐘左右，黃才突然「啊！」一聲，發現手機真的不見了。

直到黃男到派出所確認手機是他所屬之物後，黃才手撫著頭，語帶抱歉向警方連連道歉說，造成警方困擾。

高雄黃姓男子遺失手機，被民眾撿回派出所，警方初時通知他還誤以為警員是詐騙集團，經過多次解釋後，他才發現手機真的遺失。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓男子遺失手機，被民眾撿回派出所，警方初時通知他還誤以為警員是詐騙集團，經過多次解釋後，他才發現手機真的遺失。記者邱奕能／翻攝

失主 詐騙集團

延伸閱讀

詐團瞄準最新電玩主機 網路詐騙案增加

高雄男子抱200萬元現金衝派出所 原來是詐團搞的鬼

詐團謊稱牧師需要生活費 男子險上當

禮貌呢？好心移工撿到iPhone遇無禮失主 超商店員羞愧幫道謝

相關新聞

竹科某科技廠誤傳爆炸起火 消防證實是發電機啟動冒煙

新竹科學園區某半導體科技大廠今天下午1時許，驚傳爆炸聲，現場還可見煙霧彌漫，消防局接獲報案後立刻出動救援，到場才發現只是...

毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員：提告到底

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，引發一連串風波，他在神隱多日後，今天在律師李明諭陪同下，連續鞠...

毛齊哥鞠躬道歉17次卻沒聲？被問「不能大聲一點」才有聲音

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」，引發風波，他今天在律師李明諭陪同下，連續鞠躬...

國道1號南下近新竹交流道4車追撞 回堵10公里塞到湖口

國道1號南下94.4K新竹路段，上午10時許發生4輛自小客車追撞事故，造成其中1名駕駛輕傷送醫，據了解事故原因疑似是新竹...

網友問住警器有什麼用？ 老司機：CP值爆表趕緊安裝

南投縣消防局最近擴大補助住宅用火災警報器，主動通知符合規定民眾可到各消防分隊申請領取，有網友在臉書南投縣社群詢問，住警器...

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉

台中富王鴨肉店王姓店長與女外送員爭執時嗆「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」引發一連串風波。毛齊哥經神隱多日，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。