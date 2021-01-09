手機遺失被熱心民眾撿回 失主誤以為警方詐團

高雄黃姓男子遺失手機，被民眾撿回派出所，警方初時通知他還誤以為警員是詐騙集團，經過多次解釋後，他才發現手機真的遺失，到派出所領回。

據了解，三民二分局陽明派出所，昨天下午1點時，一名熱心民眾踏進所內大聲呼喊「我撿到手機」，經值班警員檢查後發現手機螢幕已經鎖頻，無法解鎖。

正當警員苦惱不知該如何聯繫失主時，滑動螢幕忽然看見多則社群軟體的訊息通知，警員便耐心一一過濾，發現這隻手機的主人朋友，多次在臉書messenger私訊他，通知攔恰好出現失主的臉書名稱。

警方立即使用自己的手機搜尋失主臉書，恰好在臉書個人簡介上恰好有失主的另一隻通訊電話，立馬撥打過去。

手機主人黃男（48歲）起初還說他的手機沒掉，懷疑警方是詐騙集團，警員只好請他在確認一次手機方置地方，過了一分鐘左右，黃才突然「啊！」一聲，發現手機真的不見了。