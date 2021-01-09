影／中年女情緒低落獨闖南投山區 熬過3天寒流獲救

彰化縣楊姓女子1月6日因情緒低落，離家獨自搭車到南投縣仁愛鄉山區，女兒擔心她發生意外報警協尋。仁愛警分局昨天接獲通報，得知楊女在仁愛鄉大同村，會同消防隊、神鷹搜救人員及熱心村民連日搜救，今天上午在偏僻的山區產業道路旁找到失溫衰弱楊女，十多名搜救人員輪流將她背下山，由家屬陪伴送醫治療，幸好沒有生命危險。

據了解，50多歲楊姓女子最近情緒低落，6日上午從彰化住處離家，先搭乘計程車到南投縣埔里鎮，隨後轉搭客運到仁愛鄉。女兒擔心她想不開報警協尋，也在南投、草屯、埔里等臉書社群貼文，請民眾提供楊女線索。

仁愛警分局霧社派出所昨天楊女女兒報案，表示母親最後搭車到仁愛鄉大同村一帶。仁愛警分局立即會同家屬以及消防分隊發動協尋，也透過路口監視器以及大同村長謝戎彥協助尋找，但沒有發現下落。

警方和搜救人員今天一早再次動員大批人力，沿著大同村高峰巷搜尋，最後在真如禪寺右方竹林中找到失蹤的楊姓女子，因為她上山時沒有準備食物和足夠衣物，這幾天在寒流低溫下早已體力透支、失溫，還好生命跡象還算穩定。