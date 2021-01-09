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毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員4字回應

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影／男子買不到口罩槓店員 女客勸說遭推擠怒飆罵

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市王姓男子昨晚到藥妝店買不到口罩槓店員，後方等侯結帳劉姓女子出言相勸遭王男出手推擠，一氣之下怒飆罵並報警，警方到場將二人帶返派出所，雙方自行協議後，王男願賠償劉女1000元，雙方達成和解，劉女也表示不提出民、刑事告訴，圓滿收場。

新北市永和警方昨晚10時許獲報，位於永和區中和路上一間藥妝店發生顧客口角糾紛，警方到場了解，因71歲王男想購買特定口罩，但店員表示，必須先上網實名登記後才能購買，引起王男不滿，出言摃上店員。

引起後方排隊等侯結帳的21歲劉姓女子，不滿王男以倚老賣老出言勸解，反遭王男出手推了一把，氣得當場飆罵還請一旁客人協助報警。

將二人帶返派出所，雙方自行協議後，王男願賠償劉女1000元，雙方達成和解，劉女也表示不提出民、刑事告訴，才解決這場買口罩引起的口角糾紛衝突。

新北市王姓男子昨晚到藥妝店買不到口罩槓店員，引起後方等侯結帳排隊客人不滿。圖／警方提供
新北市王姓男子昨晚到藥妝店買不到口罩槓店員，引起後方等侯結帳排隊客人不滿。圖／警方提供
新北市王姓男子昨晚到藥妝店買不到口罩槓店員，後方等侯結帳劉姓女子出言相勸遭王男出手推擠，一氣之下怒飆罵並報警。圖／警方提供
新北市王姓男子昨晚到藥妝店買不到口罩槓店員，後方等侯結帳劉姓女子出言相勸遭王男出手推擠，一氣之下怒飆罵並報警。圖／警方提供

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