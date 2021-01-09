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影／14輛機車被撞成廢鐵 疑22歲男逆向肇逃

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市國盛一街今天凌晨發生交通事故，一輛小客車失控逆向衝撞停放路邊14輛機車，車上駕駛及兩名乘客棄車逃離現場。警方調閱附近監視器畫面，掌握駕駛疑是22歲黃姓男子，已通知到案說明，全案將依肇事逃逸案件處理。

花蓮警分局豐川派出所長彭舜熙表示，今天凌晨3時12分接獲民眾報案，在花蓮市國盛一街附近有交通事故發生，員警到達現場時，發現1部自小客車疑似失速逆向撞毀停在路邊的機車共14輛。

小客車衝撞機車後，現場一片狼籍，多輛機車被撞到變形、車殼破裂，不少車主今早起床後發現，相當傻眼；小客車的保障桿也撞掉，後照鏡斷裂。

經警方現場調查及調閱監視器畫面，發現車禍後，駕駛及車上兩名乘客立即下車離開現場，目前已掌握開車的駕駛及乘客身分，車主疑似就是駕車的22歲黃姓男子，已經通知他到案說明。

警方表示，全案將依道路交通事故肇事逃逸案件追究駕駛責任，雖然現場未聞到酒味，但黃男到案後，仍會依程序施以酒測。

一輛小客車今天清晨在花蓮市國盛一街逆向衝撞停放路旁車輛，現場一片狼籍。圖／民眾提供
一輛小客車今天清晨在花蓮市國盛一街逆向衝撞停放路旁車輛，現場一片狼籍。圖／民眾提供
一輛小客車今天清晨在花蓮市國盛一街逆向衝撞停放路旁車輛，現場一片狼籍。圖／民眾提供
一輛小客車今天清晨在花蓮市國盛一街逆向衝撞停放路旁車輛，現場一片狼籍。圖／民眾提供

事故 監視器 車主

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