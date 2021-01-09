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她的「背影」很眼熟 女偷車賊落網還穿同件外套
高雄市旗山區一輛機車日前失竊，警方調閱監視器發現一名女子十分可疑，竊嫌長髮披肩與身穿紅色格子外套的背景讓警方留下深刻印象。專案小組人員靠著「背影」認人，並前往杉林區埋伏多日，後來果真發現陳姓女竊嫌騎著失竊車，還穿著一模一樣的外套出現，當場將人逮捕到案。
警方今天指出，張姓居民的機車去年12月底失竊，警方調閱監視器畫面鎖定一名長髮、戴白色安全帽，以及身穿紅色格紋外套的女子偷車，透過這張「背影」照鎖定陳姓女慣竊涉有重嫌，頭痛的是，陳女居無定所，很難找到人。
本月5日，建國派出所專案小組成員前往杉林區埋伏，最後果真發現陳女去杉林訪友，陳女騎著失竊機車現身，身上還穿著偷車當天同樣的衣服，警方將人帶回警局。
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