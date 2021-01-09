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毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員：提告到底

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，引發一連串風波，他在神隱多日後，今天在律師李明諭陪同下，連續鞠躬17次，向女外送員、社會道歉。有網友在「富王鴨肉專賣店」臉書粉團標註廖姓女網友並留言詢問「小老闆出面道歉了，妳要原諒他嗎？」廖姓女網友回應「沒有，提告到底」。網友紛紛按讚並留言「水啦」、「告到底」。

毛齊哥今天戴口罩出面道歉，被媒體追問當天有拖餐嗎？他表示，當下並沒有拖餐，保證在20分鐘將餐點交給女外送員，這部分可由司法證實。記者追問是否認為女外送員亂講？他強調自己沒有這個意思。

毛齊哥說，目前最重要是誠意向女外送員道歉，其他沒有太多的想法。與女外送員和解了嗎？毛齊哥回答，一切等司法處理，他強調有向女外送員道歉，希望取得對方的原諒。由於網友反映「道歉聲音太小」，經本報記者提問後，毛齊哥才放大聲音，還高聲喊出「在這邊向女外送員致歉，對不起，造成這次這麼大的風波，造成錯誤的示範，再次表達歉意，對不起」。

陪同的律師李明諭代答，該負的責任不會迴避，強調女外送員口氣沒有不好，店家要檢討。店長第一時間事由媽陪同到警局，當時沒有遇到女外送員，今天才出面道歉，店長出面認錯。至於冒牌的六個臉書粉專，他們也不追究，事件由富王而起，富王概括承受，希望到此為止。

台中富王鴨肉店遭網友檢舉門前工作檯是路霸、店內消防設施不合格等，並波及隔壁店家停業，業者店家移走工作檯，台中市消防局二度上門安檢店內消防設施以及瓦斯使用狀況，但都因店家鐵門拉下無法入內，只能在門口公告13日將再上門安檢。

台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外送員，今天出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外送員，今天出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外送員，今天出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外送員，今天出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長今天出面道歉。有網友詢問「小老闆出面道歉了，妳要原諒他嗎？」廖姓女網友回應「沒有，提告到底」。圖／翻攝自「富王鴨肉專賣店」臉書粉團
台中富王鴨肉店王姓店長今天出面道歉。有網友詢問「小老闆出面道歉了，妳要原諒他嗎？」廖姓女網友回應「沒有，提告到底」。圖／翻攝自「富王鴨肉專賣店」臉書粉團

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