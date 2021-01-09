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影／貨車「夾擊」驚悚片曝光 男飛3公尺落地幸命大輕傷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市林姓男子昨天將一輛紅色小貨停在西定路，他走到車門旁正要上車時，不料，後方突有一輛藍色中型貨車急駛而至，林男被「夾擊」猛撞，往前彈飛3公尺再落地，被緊急送醫，手腳有多處挫裂傷，所幸沒有生命危險，目擊民眾嚇了一大跳。

據目擊者說，當時聽到碰好大一聲，就看到一名男子倒在路上，動也不動，嚇了一大跳。附近有監視器錄下被撞擊過程，男子被彈飛再落地，讓民眾直呼真命大，十分驚險。

警方調查，林姓男子（67歲）昨天下午4點多，走路到一輛停在西定路的紅色小貨車駕駛座車門旁，當時他正準備開車離開。但沒想到後方突然有一輛張姓男子（49歲）駕駛的藍色中型貨車急駛而至，當時兩輛貨車間相距很近，車門還沒有打開，林男被猛烈撞擊，往前彈飛2、3公尺遠落地。

警方說，藍色貨車撞到人車後緊急煞停，附近民眾聽到巨大撞擊聲衝出來看，發現林男倒地趕緊報案，警方趕至現場處理，消防局救護車到場將林男抬救送醫。

警方採證調查事發原因，發現藍色貨車留有撞擊刮痕，後照鏡破裂，紅色貨車車門被撞凹，兩車有撞擊。警方指依監視器畫面顯示，藍色貨車疑未注意車前狀況，紅色小貨車當時停在白線上，肇事責任警方採證釐清。目前等林男康復後看是否提告。

男被貨車「夾擊」驚悚片曝光，彈飛3公尺命大輕傷。記者游明煌／翻攝
男被貨車「夾擊」驚悚片曝光，彈飛3公尺命大輕傷。記者游明煌／翻攝

監視器 基隆 救護車

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