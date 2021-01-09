毛齊哥鞠躬道歉17次卻沒聲？被問「不能大聲一點」才有聲音

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」，引發風波，他今天在律師李明諭陪同下，連續鞠躬17次，並表示自己情緒控管不當及焦慮，飆罵女外送員，做了錯誤示範，對不起。毛齊哥道歉過程由於太小聲惹「毛」網友，批「沒誠意，都是記者聲音」，「敢大聲嗆人，道歉欲聽不到？」「太小聲了~」，經本報記者提問後，毛齊哥才放大聲音，並再次鞠躬道歉。

毛齊哥本月2日因出餐問題與女外送員爭執時嗆「破查某」、「沒有被人家打過是不是」「毛長齊再出來講話」等語，女外送員不甘受辱提告，影片遭PO網後引發眾怒；毛齊哥神隱多日，今天戴口罩出面道歉，被媒體大陣仗堵訪，還有很多民眾在旁拿起手機圍觀等著拍「看毛齊哥要怎麼道歉？」還短暫造成交通堵塞。

毛齊哥面對媒體猛烈的提問「神隱7天原因」、「是否在臉書上對網友嗆聲」、「新成立粉專是你的」、「是否恐嚇女外送員」、「為何至今尚未與女外送員和解？」毛齊哥剛開始如同背稿式回答，未來重新開業，首日營業金額全數捐出做公益，還代表店內內工向社會說對不起。後來逐漸招架不住，陷入深思時間拉長，常呆立現場、不斷搓手，並跳針答「我錯了，希望社會大眾原諒，給我一個機會」。

後來台北來的媒體發難，指出從台北來，卻什麼都不講，認為毛齊哥開記者卻對媒體提問答不出來沒誠意，網友也紛紛跳出來表態「太小聲了」等語；本報記者則連說「網友說你道歉的聲音太小聲，你可以講大聲一點嗎」、「你要大聲一點，不然都聽不到聲音」，毛齊哥才放大聲音，還高聲喊出「在這邊向女外送員致歉，對不起，造成這次這麼大的風波，造成錯誤的示範，再次表達歉意，對不起」。

毛齊哥道歉完，草草結束受訪，走向陪同前來的律師李明諭，兩人快步走進巷內，此時毛齊哥頭低低的，不發一語，由李明諭代答，店家臉書粉專關閉這幾天，毛齊哥想要向被嗆女外送員道歉，但卻找不到管道，網路上出現很多新粉專，都不是毛齊哥的，毛齊哥認為事件由他而起，因此對社會、女外送員致歉，會誠意地向女外送員和解。