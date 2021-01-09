台南男酒駕載女友撞警車 遭圍捕破窗制伏送辦

台南市51歲張姓男子今天凌晨酒駕載女友，遭警方包圍攔查，竟開車衝撞警車，被警員持棍破窗拉出制伏送辦，還須吃下超過新台幣4萬元罰鍰的4張罰單。

台南市政府警察局第五分局警員說，張姓男子和女友在北區飲酒作樂後開車，但行車不穩被警方盯上，警方鳴笛要求下車受檢，張姓男子不從、加速逃逸，從北區公園路逃往中西區湯德章紀念公園圓環方向。

第五分局隨即通報轄管中西區第二分局，共出動9輛警車圍捕，一直追了5公里，在中西區忠義路包抄攔截，但張姓男子不願下車，倒車衝撞警車，警員隨即持警棍破窗，拉出張姓男子制伏；張姓男子酒測值超標。

張姓男子供稱是貨車司機，自豪駕駛技術佳，有信心逃過警方追捕，沒想到還是被逮。

警方訊後依公共危險等罪嫌移送法辦，另張姓男子涉及酒後駕車、逆向行車、不服取締及跨越雙向車道，警方開出4張罰單，罰鍰超過4萬元。

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