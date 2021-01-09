台南男酒駕載女友撞警車 遭圍捕破窗制伏送辦
台南市51歲張姓男子今天凌晨酒駕載女友，遭警方包圍攔查，竟開車衝撞警車，被警員持棍破窗拉出制伏送辦，還須吃下超過新台幣4萬元罰鍰的4張罰單。
台南市政府警察局第五分局警員說，張姓男子和女友在北區飲酒作樂後開車，但行車不穩被警方盯上，警方鳴笛要求下車受檢，張姓男子不從、加速逃逸，從北區公園路逃往中西區湯德章紀念公園圓環方向。
第五分局隨即通報轄管中西區第二分局，共出動9輛警車圍捕，一直追了5公里，在中西區忠義路包抄攔截，但張姓男子不願下車，倒車衝撞警車，警員隨即持警棍破窗，拉出張姓男子制伏；張姓男子酒測值超標。
張姓男子供稱是貨車司機，自豪駕駛技術佳，有信心逃過警方追捕，沒想到還是被逮。
警方訊後依公共危險等罪嫌移送法辦，另張姓男子涉及酒後駕車、逆向行車、不服取締及跨越雙向車道，警方開出4張罰單，罰鍰超過4萬元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言