快訊

新冠境外移入+3！印尼、菲律賓入境 持陰性報告卻確診

搶集中檢疫所陸返台者最多 頻問「真的像監獄嗎？」

台南男酒駕載女友撞警車 遭圍捕破窗制伏送辦

中央社 / 台南9日電

台南市51歲張姓男子今天凌晨酒駕載女友，遭警方包圍攔查，竟開車衝撞警車，被警員持棍破窗拉出制伏送辦，還須吃下超過新台幣4萬元罰鍰的4張罰單

台南市政府警察局第五分局警員說，張姓男子和女友在北區飲酒作樂後開車，但行車不穩被警方盯上，警方鳴笛要求下車受檢，張姓男子不從、加速逃逸，從北區公園路逃往中西區湯德章紀念公園圓環方向。

第五分局隨即通報轄管中西區第二分局，共出動9輛警車圍捕，一直追了5公里，在中西區忠義路包抄攔截，但張姓男子不願下車，倒車衝撞警車，警員隨即持警棍破窗，拉出張姓男子制伏；張姓男子酒測值超標。

張姓男子供稱是貨車司機，自豪駕駛技術佳，有信心逃過警方追捕，沒想到還是被逮。

警方訊後依公共危險等罪嫌移送法辦，另張姓男子涉及酒後駕車、逆向行車、不服取締及跨越雙向車道，警方開出4張罰單，罰鍰超過4萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

罰單 警察

延伸閱讀

高雄警員查酒駕未扣車 竟收「保證金」2萬元放水遭送辦

恭喜！曾子益為愛突破疫情結婚 飛香港一出關就娶辣妻

中職／是生日也是結婚紀念日 陳傑憲偕女友開心領證

22歲女友要求「月存1.5萬買14萬包」 網回：快放生

相關新聞

毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員：提告到底

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，引發一連串風波，他在神隱多日後，今天在律師李明諭陪同下，連續鞠...

毛齊哥鞠躬道歉17次卻沒聲？被問「不能大聲一點」才有聲音

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」，引發風波，他今天在律師李明諭陪同下，連續鞠躬...

國道1號南下近新竹交流道4車追撞 回堵10公里塞到湖口

國道1號南下94.4K新竹路段，上午10時許發生4輛自小客車追撞事故，造成其中1名駕駛輕傷送醫，據了解事故原因疑似是新竹...

網友問住警器有什麼用？ 老司機：CP值爆表趕緊安裝

南投縣消防局最近擴大補助住宅用火災警報器，主動通知符合規定民眾可到各消防分隊申請領取，有網友在臉書南投縣社群詢問，住警器...

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉

台中富王鴨肉店王姓店長與女外送員爭執時嗆「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」引發一連串風波。毛齊哥經神隱多日，今天...

寒流持續發威 新北60歲男陳屍板橋體育館廁所疑涷死

強烈大陸冷氣團南下，氣象局持續發布低溫特報，有晨運民眾一早到體育館運動，發現有人涷死在廁所內。據了解，死者李姓男子平日就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。