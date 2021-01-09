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湖口民宅大火困住戶險被火吞 員警機智開來警車充雲梯

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉4日凌晨發生一起民宅大火，員警接獲報案後第一時間趕到現場，眼見2樓有4名住戶就快要被濃煙吞噬，為了盡快救出受困民眾用，員警急中生智開來巡邏車停在陽台下方，將巡邏車當成雲梯車，讓民眾跳下逃生，才沒釀成人員傷亡。

據了解，起火的民宅位於湖口鄉中正路上，4日清晨2時許，民宅1樓疑似電線走火，火勢迅速蔓延還引起濃煙，2樓的住戶被濃煙嗆醒後已經無處逃生，只能擠在2樓陽台窗前等待救援，但因消防車還未趕到現場，眼見受困民眾就快被濃煙吞噬，員警立刻先展開救援。

新湖警分局湖鏡派出所長劉俊廷及警員陳昱廷因當時正在附近巡邏，事發後不到3分鐘就趕到現場，為了幫助受困民眾脫險，他要求住戶從窗台爬出，並跳到跳到警車車頂，再下到地面，最後透過接力方式依序將4人救出；雖然火警造成民宅財物損失，但沒有人員傷亡已是不幸中的大幸，也讓屋主事後不斷感謝員警的機智。

新湖員警機智開巡邏車充當雲梯車，迅速救出火警受困住戶。記者巫鴻瑋／翻攝
新湖員警機智開巡邏車充當雲梯車，迅速救出火警受困住戶。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 大火

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