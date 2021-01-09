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高雄火災常因電氣釀禍 5種電器上黑榜
高雄市政府消防局統計去年火災統計數據，發現「電氣因素」火災的主要因素之一，哪些電器產品又是主要禍首？
高雄市消防局表示，去年高雄市建築物火災當中，有高達3成以上的火災，起火原因是「電氣因素」，其中火源以電器產品及電路配線為大宗。
根據高雄市消防局統計，建築物因電氣因素導致的火災，發火源以電器產品最多，占全部電氣火災的38％，其次是電路配線占35％，再其次則分別是配線組件14％、電氣設施10％，其他物品占3％。
在電路配線火警中，以室內配線最多，占八成五；配線組件引起的火警，則以延長線導致火警最多，占七成一、插座占一成六；電氣設施的火源黑榜排名分別是配電盤43％、馬達18％、電容器14％、變壓器11％，其他設施18％。
高雄市消防局統計，電器產品引發的火警，以冷氣機是黑榜榜首，共16件；鋰電池產品11件、電風扇10件、電冰箱8件和電視4件，也登上釀災黑榜。
高雄市消防局呼籲，防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，才能降低火災風險。
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