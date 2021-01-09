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網友問住警器有什麼用？ 老司機：CP值爆表趕緊安裝

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣消防局最近擴大補助住宅用火災警報器，主動通知符合規定民眾可到各消防分隊申請領取，有網友在臉書南投縣社群詢問，住警器有安裝的必要嗎？不少網友熱心回應，住警器對火災預警超有效，只要安裝一顆如同為房屋和家人安全加了金鐘罩，是CP值最高的設備，勸網友趕快去消防分隊申請領取。

南投縣消防局表示，南投縣高危險群住宅場所計有1萬餘戶，包括低收入戶、獨居老人、身心障礙者，尚未安裝住警器，安裝後對居家消防安全將有莫大的助益。南投縣政府擴大補助安裝對象，家中有65歲以上長者、12歲以下兒童，或30年以上之住宅、裝設鐵窗住宅等皆列為擴大補助對象，符合資格民眾攜帶身分證就近至本縣各消防分隊領取。

消防局指出，消防法2010年修法後，規定每一個住宅場所居室、樓梯間等處所都需要設置住警器，以提早偵知火災發生，減少人命傷亡。南投縣不動產開發商業同業公會所連續兩年捐贈住警器，最近理事長陳明賢代表公會捐贈500顆住宅用火災警報器，消防局將配發到全縣各分隊開放民眾申請，在火災發生時即時預警，將災害降至最低。

南投縣不動產開發商業同業公會理事長陳明賢（左）代表公會捐贈500顆住宅用火災警報器，消防局呼籲符合資格民眾趕緊安裝。圖／南投縣消防局提供
南投縣不動產開發商業同業公會理事長陳明賢（左）代表公會捐贈500顆住宅用火災警報器，消防局呼籲符合資格民眾趕緊安裝。圖／南投縣消防局提供

火災 獨居老人

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