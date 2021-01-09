快訊

寒流襲！台鐵3天至少3起鋼軌斷裂 今上午和平=漢本又斷

884萬元新書虧本賣？ 台鐵稱「價格不一定等於價值」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新鮮人注意！要留意帳戶、金融卡別成詐欺犯洗錢幫兇

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

詐騙集團近來橫行各地，許多以騙取戶頭帳號作案。台南警方今天舉實際案例呼籲民眾留意：陳姓女子日前接到電話稱她的信用卡消費出問題、必須提供帳戶改正，她不察遭騙取戶頭帳號，再依指示至超商，將詐騙集團匯入戶頭的錢領出，購買遊戲點數回拍給詐騙集團，成為歹徒「車手」。

永康分局表示，機警的超商店員驚覺有異而報案，通知分局鹽行派出所巡邏員警立即前往攔阻，避免陳女將「贓款」匯出，但陳女帳戶儼然已成人頭帳戶，後悔莫及。

永康分局指出，上月底鹽行派出所巡邏員警接獲轄內超商店員來電，稱疑似有民眾遭詐騙，到場發現係陳姓女子欲購買2萬元遊戲點數，員警詢問時，陳女稱是朋友託買玩線上遊戲用的，但回撥「朋友」求證，卻講不出遊戲名稱。陳女急說，其實是郵局及金管會人員來電，稱幾日前在網路購物時，結帳程序設定錯誤，造成帳戶出問題，要求依指示解除錯誤，否則要監管帳戶。

陳女誤信提供戶頭帳號，隨後莫名匯入一筆款項，對方來電指示將錢提領出，並至超商購買遊戲點數回拍給對方，所幸超商店員發現警方到場查證，才及時阻止洗錢騙局。

165反詐騙統計，目前較常見騙人頭帳戶手法有三種：1、假貸款謊稱審核信用。2、假求職、兼差、打工、代工、手工。3、租借帳戶。永康分局呼籲民眾，對宣稱以「高報酬」、「線上面試」、「錢多事少」等噱頭作鞥徵才資訊的廣告切勿輕信，更不要輕易在電話中或網路上透漏個人相關資訊，以免在不知情況下淪為詐欺車手同夥。

警方呼籲民眾要留意帳戶、金融卡，別成詐欺犯洗錢幫兇。記者周宗禎/攝影
警方呼籲民眾要留意帳戶、金融卡，別成詐欺犯洗錢幫兇。記者周宗禎/攝影
警方呼籲民眾要留意帳戶、金融卡，別成詐欺犯洗錢幫兇。記者周宗禎/攝影
警方呼籲民眾要留意帳戶、金融卡，別成詐欺犯洗錢幫兇。記者周宗禎/攝影

詐騙集團 超商 車手

延伸閱讀

鮑正芳自揭電腦白痴 求超商店員「幫幫忙」

大慶證券涉違反洗錢規定 遭金管會罰98萬元

影／以人民幣發加班費 南投鹿谷農會遭質疑陳抗

禮貌呢？好心移工撿到iPhone遇無禮失主 超商店員羞愧幫道謝

相關新聞

國道1號南下近新竹交流道4車追撞 回堵10公里塞到湖口

國道1號南下94.4K新竹路段，上午10時許發生4輛自小客車追撞事故，造成其中1名駕駛輕傷送醫，據了解事故原因疑似是新竹...

網友問住警器有什麼用？ 老司機：CP值爆表趕緊安裝

南投縣消防局最近擴大補助住宅用火災警報器，主動通知符合規定民眾可到各消防分隊申請領取，有網友在臉書南投縣社群詢問，住警器...

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉

台中富王鴨肉店王姓店長與女外送員爭執時嗆「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」引發一連串風波。毛齊哥經神隱多日，今天...

寒流持續發威 新北60歲男陳屍板橋體育館廁所疑涷死

強烈大陸冷氣團南下，氣象局持續發布低溫特報，有晨運民眾一早到體育館運動，發現有人涷死在廁所內。據了解，死者李姓男子平日就...

60歲3高男子疑天冷急凍猝死 寒流宜蘭迄今釀3人身亡

寒流發威，宜蘭縣前天下午2名80歲長者疑似因低溫猝死後，昨天下午2時許，又有1名60歲男子疑似因低溫失去生命徵象，送醫急...

今晨到白天15縣市6度以下低溫機率 基隆1夜3男家中猝死

寒流持續，低溫籠照，中央氣象局預報，今天清晨至白天低溫地區包括基隆市等15個縣市，有6度以下氣溫發生的機率。基隆市昨晚到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。