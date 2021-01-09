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新鮮人注意！要留意帳戶、金融卡別成詐欺犯洗錢幫兇
詐騙集團近來橫行各地，許多以騙取戶頭帳號作案。台南警方今天舉實際案例呼籲民眾留意：陳姓女子日前接到電話稱她的信用卡消費出問題、必須提供帳戶改正，她不察遭騙取戶頭帳號，再依指示至超商，將詐騙集團匯入戶頭的錢領出，購買遊戲點數回拍給詐騙集團，成為歹徒「車手」。
永康分局表示，機警的超商店員驚覺有異而報案，通知分局鹽行派出所巡邏員警立即前往攔阻，避免陳女將「贓款」匯出，但陳女帳戶儼然已成人頭帳戶，後悔莫及。
永康分局指出，上月底鹽行派出所巡邏員警接獲轄內超商店員來電，稱疑似有民眾遭詐騙，到場發現係陳姓女子欲購買2萬元遊戲點數，員警詢問時，陳女稱是朋友託買玩線上遊戲用的，但回撥「朋友」求證，卻講不出遊戲名稱。陳女急說，其實是郵局及金管會人員來電，稱幾日前在網路購物時，結帳程序設定錯誤，造成帳戶出問題，要求依指示解除錯誤，否則要監管帳戶。
陳女誤信提供戶頭帳號，隨後莫名匯入一筆款項，對方來電指示將錢提領出，並至超商購買遊戲點數回拍給對方，所幸超商店員發現警方到場查證，才及時阻止洗錢騙局。
165反詐騙統計，目前較常見騙人頭帳戶手法有三種：1、假貸款謊稱審核信用。2、假求職、兼差、打工、代工、手工。3、租借帳戶。永康分局呼籲民眾，對宣稱以「高報酬」、「線上面試」、「錢多事少」等噱頭作鞥徵才資訊的廣告切勿輕信，更不要輕易在電話中或網路上透漏個人相關資訊，以免在不知情況下淪為詐欺車手同夥。
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