影／貨運司機酒駕不理警攔查 玩命狂飆台南市區5公里

台南市51歲張姓男子今天凌晨3時與女性友人在北區喝酒後，不捨女友開車，甘冒酒醉之險上路，警方發現他開車不穩違規跨越雙白線，竟不理會警方鳴笛攔查加速逃逸，驚動2個分局出動9輛警車，跟了5公里才將張車攔下包圍，他還倒車衝撞警車，警員持甩棍破窗，將他拉出制伏，酒測值0.24毫克。警方依公共危險等罪嫌移送法辦，並開出4張罰單，罰鍰至少4萬1200元。

警方調查，張涉及酒後駕車、逆向行車、不服取締及跨越雙向車道，依道路交通管理處罰條例等規定，共開出4張罰單，罰鍰至少4萬1200元。

51歲張男是貨運司機，凌晨3時他與女性友人喝酒後開車上路，但他開車不穩，在台南市北區公園路違規跨越雙白線，被市警五分局實踐所巡邏網發現，並且鳴笛要他停車。警員搖下車窗示意他停車，他不但沒停車，反而加速逃逸。

他駕車從北區公園路駛入中西區民生綠園圓環，接著轉往民權路、西門路，五分局通報攔截圍捕外，他開車進入二分局轄區，線上警網也加入行列。張不理會警方攔查，跑了10分鐘、約5、6公里，計有二、五分局、9輛警車在線上攔捕，終在中西區忠義路上攔下他。

然而，張車被警車包圍，他還倒車想再跑，撞上後方警車，經五分局立人派出所警員下車用警棍破窗，拉下張制伏，酒測值為0.24毫克。自豪開車技術的他向員警表示，心想可以逃得過，沒想到還是被攔了下來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康