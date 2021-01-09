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影／機車掛報廢車牌趴趴走 警攔查竟是失竊11年贓車

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市保大員警日前巡邏發現一輛機車懸掛報廢車牌，當街攔下機車騎士郭姓男子，盤查後發現掛報廢車牌的機車，竟是報案失竊已11年的贓車，警詢後將郭男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊小隊長陳亭趙、警員王志豪2人本月6日因表現優異，獲保大大隊長黃南山頒發109年度最佳「茶案高手」鼓勵後，出勤巡邏不到一小時，在三重區三和路4段，發現50郭姓男子騎乘的機車，懸掛已報廢車牌，當街攔下盤查。

經查車身引擎號碼，更讓員警大吃一驚，該輛機車竟早已在11年前就已報案遭竊。已有年紀的失竊機車車主接到保大員警電話，通知尋獲他已失竊11年的機車時，車主一度還以為接到詐騙，經員警耐心解釋後，不僅感謝警方終於幫忙找到失竊多年的機車，當天就開心將機車領回。

經營機車行的郭男則喊冤辯稱，機車已停放在機車行多日，當初車主將機車送修後，卻一直未來取回，也沒有留下聯絡資料，因臨時要外出辦事，貪圖一時方便便騎該輛機車代步，沒想到反而惹禍上身。警詢後將郭男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市保大小隊長陳亭趙和員警王志豪2人日前巡邏在三重區發現一輛機車懸掛報廢車牌，攔下郭姓騎士盤查，一查竟是已失竊11年贓車。記者王長鼎／翻攝
新北市保大小隊長陳亭趙和員警王志豪2人日前巡邏在三重區發現一輛機車懸掛報廢車牌，攔下郭姓騎士盤查，一查竟是已失竊11年贓車。記者王長鼎／翻攝
新北市保大小隊長陳亭趙（中）和員警王志豪（右）2人日前巡邏在三重區發現一輛機車懸掛報廢車牌，攔下郭姓騎士盤查，一查竟是已失竊11年贓車。記者王長鼎／翻攝
新北市保大小隊長陳亭趙（中）和員警王志豪（右）2人日前巡邏在三重區發現一輛機車懸掛報廢車牌，攔下郭姓騎士盤查，一查竟是已失竊11年贓車。記者王長鼎／翻攝

車主 竊盜

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