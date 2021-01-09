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嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉了

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嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中富王鴨肉店王姓店長與女外送員爭執時嗆「毛長齊再出來講話」等語，被封為「毛齊哥」引發一連串風波。毛齊哥經神隱多日，今天上午10時出面，在店門口對大眾、被嗆的女外送員多次鞠躬道歉，表示「對於連日來引起社會大眾討論、風波，向社會大眾、女外送員鄭重道歉。」

毛齊哥在道歉期間還因戴口罩、聲音太小聲，被網友認為「沒有誠意」，對於何時重新開店？何時與女外送員和解？回答不清，後經現場記者反映後，才重新大聲道歉，並且鞠躬連連，後在律師李明諭陪同下離開店門口。

經記者追問，律師李明諭代毛齊哥說明，店家臉書粉專關閉這幾天，毛齊哥想要向被嗆女外送員道歉，但卻找不到管道，網路上出現很多新粉專，都不是毛齊哥的，毛齊哥認為事件由他而起，因此對社會、女外送員致歉，會尋求和解。

毛齊哥本月2日因出餐問題與女外送員爭執時嗆「毛長齊再出來講話」等語，女外送員不甘受辱提告，影片遭PO網後引發眾怒，毛齊哥神隱多日，鴨肉店鐵門拉下未營業，店家臉書粉專關閉，倒是網路上出現很多類似名稱等新粉專持續PO文，風波不斷。

台中富王鴨肉店遭網友檢舉門前工作檯是路霸、店內消防設施不合格等，並波及隔壁店家停業，業者店家移走工作檯，台中市消防局二度上門安檢店內消防設施以及瓦斯使用狀況，但都因店家鐵門拉下無法入內，只能在門口公告13日將再上門安檢。

台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外務員，今天上午10時出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外務員，今天上午10時出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外務員，今天上午10時出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影
台中富王鴨肉店王姓店長因嗆女外務員，今天上午10時出面對大眾、女外送員多次鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影

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