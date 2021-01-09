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怎麼救護車跑不停？寒流來襲 彰化昨晚再新增5人OHCA

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

持續低溫下，彰化縣從昨晚到今天上午，新增有5人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），從昨天凌晨到今天上午10時，彰化縣已有13人，消防局再次強調，雖然無法判定是否與天冷有關，雖然今天白天氣溫回升，但日溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣昨晚新增OHCA的5人中 ，值得注意的是其中有50歲彰化市女子、54歲埔鹽鄉男子，如果再上昨天下午死亡的鹿港鎮45歲王姓男子，均非長者。

由於彰化縣從昨天凌晨到今天上午合計有13人送醫OHCA，引起民眾的重視，在網路上還有人說：「為什麼今晚救護車跑不停？」但消防局表示，平時民眾身體不舒服，往往會忍著，隔天才去看醫生，但這兩天氣溫急凍，一些心血管疾病患者擔心猝死 ，就會急著打119送醫，但消防局呼籲民眾真的不舒服或緊急狀況才打119，否則不要濫用救護資源。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，從昨晚到今天上午為止，彰化縣再新增5人OHCA（到院前無呼吸心跳），累計從昨天清晨到今天上午共有13人。照片／彰化縣消防局提供
寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，從昨晚到今天上午為止，彰化縣再新增5人OHCA（到院前無呼吸心跳），累計從昨天清晨到今天上午共有13人。照片／彰化縣消防局提供

保暖 心血管疾病

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