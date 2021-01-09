怎麼救護車跑不停？寒流來襲 彰化昨晚再新增5人OHCA

持續低溫下，彰化縣從昨晚到今天上午，新增有5人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），從昨天凌晨到今天上午10時，彰化縣已有13人，消防局再次強調，雖然無法判定是否與天冷有關，雖然今天白天氣溫回升，但日溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣昨晚新增OHCA的5人中 ，值得注意的是其中有50歲彰化市女子、54歲埔鹽鄉男子，如果再上昨天下午死亡的鹿港鎮45歲王姓男子，均非長者。

由於彰化縣從昨天凌晨到今天上午合計有13人送醫OHCA，引起民眾的重視，在網路上還有人說：「為什麼今晚救護車跑不停？」但消防局表示，平時民眾身體不舒服，往往會忍著，隔天才去看醫生，但這兩天氣溫急凍，一些心血管疾病患者擔心猝死 ，就會急著打119送醫，但消防局呼籲民眾真的不舒服或緊急狀況才打119，否則不要濫用救護資源。