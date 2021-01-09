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影／3歲半女童追雪疑高山症發作 警駕車經結冰山路送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

全台低溫高山飄雪，花蓮市李姓遊客一家3口昨天上山賞雪，還未到合歡山，3歲半女兒在關原加油站就出現嘔吐不止、站不穩等疑似高山症狀況，警方提供氧氣瓶供吸用，症狀仍未好轉，合歡派出所員警駕車在黑暗中行駛26公里，還有部分是結冰路面，將女童平安送到半山腰，交給救護車接駁送醫。

女童媽媽告訴警方，有考量孩子還小，出發前向醫生詢問，認為沒有問題，才帶女兒上山賞雪。沒想到還沒到合歡山，半途中在海拔2000多公尺的關原地區附近，女兒陸續吐了4次，且站不穩，全身失衡。

李姓遊客見狀況不對，向當地的花蓮新城警分局合歡派出所求助，員警送上2瓶氧氣瓶給女童吸，仍無法改善頭暈狂嘔的症狀，傍晚決定請新秀消防隊派救護車上山救援，當時天色已晚，為搶時效，警方也開警車，在積著薄冰的山路，開了快1小時，到離派出所約26公里的新白楊地區，將女童交給救護車接手。

新城警分局表示，合歡派出所僅5名警力，幸好縣警局在雪季期間增派「雪季勤務支援人員」，為合歡山遊客提供服務。

今年雪季勤務執行至今，花蓮警方轄管的合歡山區，共發生3件高山症救護勤務，除了昨天的李小妹妹，日前2名分例來自台中、桃園的賞雪客從武嶺衝下，因頭脹欲裂、噁心想吐、呼吸困難，向雪季勤務人員求助，帶隊官小隊長柴俊傑、合歡所警員賴彼得立即將2人帶往松雪樓在雪季期間臨時設置的氧氣室救護，經過20分鐘的吸氧，病症仍未好轉，因此開警車將病患送往800公尺以下的合歡派出所驅寒、吸氧，但症狀仍未好轉，因此通知救護車上山，雙方在中送接駁。

花蓮警方執行雪季勤務，日前救護疑似高山症的遊客。記者王燕華／翻攝
花蓮警方執行雪季勤務，日前救護疑似高山症的遊客。記者王燕華／翻攝
花蓮3歲半的李姓女童隨父母上山賞雪，卻嘔吐不止，警方協助送下山由救護車接駁就醫。記者王燕華／翻攝
花蓮3歲半的李姓女童隨父母上山賞雪，卻嘔吐不止，警方協助送下山由救護車接駁就醫。記者王燕華／翻攝

合歡山 救護車

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