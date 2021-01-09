冷！最強寒流來襲低溫受不了 桃園迄今已5人猝死

元月初最強寒流來襲，陽明山等全台多處飄雪，桃園市連日低溫，多位民眾疑似心血管疾病或身體不適突然失去吸呼送醫急救，消防局今天上午表示，統計7日起到今天早上，全市相繼5名男子疑似天冷低溫突然倒地失去心跳、呼吸，送醫不治，今天氣溫雖略回升，溫度仍偏低，呼籲民眾注意保暖衣物。

寒流連日低溫，桃園市今天上午氣溫在8到10度，出外仍顯得寒冷，桃園市消防局統計，寒流低溫，7日造成60歲林男、81歲游男在家突然倒地OHCA無意識，送醫不治，昨天41歲余男突然抽蓄OHCA、55歲張男在中壢騎樓突然倒地OHCA，送醫不治。