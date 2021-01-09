影／七旬翁上市場迷失方向 台中警以人臉辨識帶他返家

73歲沈姓老翁本月3日要到第三市場買菜，未料卻迷失方向，走到遠在3公里外的六順橋頭，該處大型車輛往來頻繁，熱心民眾見老翁獨自在該路口徘徊險象環生報警，員警利用人臉辨識系查出老翁身分，將老翁送回距離轄區不遠的租屋處，確認老翁進入屋內後方才安心離開。

台中市警三分局立德派出所巡佐曾裕成、警員吳育鑫於元月3日上午9時30分接獲民眾報案，指稱東區旱溪西路與六順路口有迷失老人須警協助，老翁稱自己出門要到第三市場買菜，沒想到卻越走越偏僻，他也不敢再往下走。

警發現老翁並不清楚自己的姓名及住址，脖子上雖掛了鑰匙及證件套，但證件套內竟空無一物，老翁這才表示先前不小心把名片弄濕，後來就沒再更新，只知道自己住在火車站附近，員警在一無所知的狀況下，遂先將老翁載返所稍作休息，並提供礦泉水供其飲用。

警方透過人臉辨識系統，得知沈姓老翁資料，進一步查出其位於中區的住處，惟老翁表示並無家人可聯繫，警方便護送老翁安全返家，並以謹慎的態度雙重確認，見到老翁用鑰匙開啟租屋處大門方才安心離去。