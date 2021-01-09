交警一人巧遇街頭鬥毆遭批沒作為 警：部隊3分鐘到場

昨晚8點許，桃園市中壢區新中北路發生一起交通事引起的鬥毆事件，事發當時，有民眾拍下一名男子遭多人圍毆，警方卻在一旁無所做為，將畫面PO網痛批「這就是現在中華民國的警察！到底有什麼用處呢？難道是童子軍只會露營嗎？」。對此，中壢警方澄清，該名員警當時前往處理交通事故而未配槍，且動手人數眾多，因此當下沒有上前阻止；隨後立即通報快打部隊火速於3分鐘內抵達現場，以優勢警力壓制逮捕羅姓等5名犯嫌，訊後依法送辦。

從網友PO出的錄影畫面，一群人不斷毆打倒在地上的1名男子，過程中還用腳踹、安全帽砸，只見在場一名員警，疑似擔心寡不敵眾而沒有向前阻止，只能立即呼叫支援到場協助。民眾將畫面PO網，怒批警方無作為。

中壢分局表示，昨晚8點20分許，交通隊員警剛處理完交通事故後，行經中壢區新中北路又遇交通事故，下車執行交通疏導，沒想到事故雙方卻一言不合打了起來。由於該名員警是前往處理交通事故，未配槍，且對方人數眾多，因此不敢貿然行動。