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今晨到白天15縣市6度以下低溫機率 基隆1夜3男家中猝死

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今晨到白天15縣市6度以下低溫機率 基隆1夜3男家中猝死

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

寒流持續，低溫籠照，中央氣象局預報，今天清晨至白天低溫地區包括基隆市等15個縣市，有6度以下氣溫發生的機率。基隆市昨晚到今天上午，已有3件內科OHCA，均為男性，都在家中死亡未送醫，是否因天冷引發心血管等疾病，還要進一步釐清。

據指出，從昨晚今天上午8點多為止，基隆市共有3件內科OHCA，患者都是男性，一名80多歲長者，另2名都50多歲，都在家中沒有呼吸、心跳，其中有的有肝病或其他疾病等病史，家人發現後通報119處理，救護車趕至現場，但發現時都已經死亡，沒有送醫，已通報警方後續處理。

基隆市接連都是下雨濕冷天氣，寒風刺骨，但今天沒有下雨，轉為濕冷，不過街頭仍冷颼颼，路上機車騎士雖沒下雨，也都穿上雨衣擋冷風。

中央氣象氣象局指出，今天清晨至白天低溫區域「橙色燈號（非常寒冷）」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。

新竹市、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

今晨到白天15縣市6度以下低溫機率，基隆1夜3男家中猝死。記者游明煌／攝影
今晨到白天15縣市6度以下低溫機率，基隆1夜3男家中猝死。記者游明煌／攝影
今晨到白天15縣市6度以下低溫機率，基隆1夜3男家中猝死。記者游明煌／攝影
今晨到白天15縣市6度以下低溫機率，基隆1夜3男家中猝死。記者游明煌／攝影

基隆 低溫

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