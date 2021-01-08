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基隆火警祖孫3人受困救出 房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區明德二路一處民宅3樓今晚發生火警，濃煙竄燒，屋內祖孫3人受困火場被救出送醫，80歲阿嬤意識不清，她的兒子和孫子則意識清楚。消防人員約半小時撲滅火勢，發現屋內堆滿雜物，起火點在房間內，床墊燒毀十分嚴重，一旁的茶几上有發現菸蒂，但是否和起火有關，已採證調查釐清。

基隆市消防局今天晚間7時41分接獲報案，七堵區明德二路一處公寓3樓發生火警，濃煙竄出，傳出有人員受困屋內，情況緊急，消防局出動11車25人到場搶救。陸續救出祖孫3人，阿嬤意識不清，她的50多歲兒子和孫子則都意識清楚，3人都被送基隆長庚醫院救治。

消防局滅火後採證，並到醫院訪查3名傷者，初步發現起火點在房間，床墊整個都焦黑，燒毀相當嚴重，旁邊堆滿雜物，一旁的茶几上有菸蒂，阿嬤也有抽菸習慣，但起火原因是否和抽菸有關，或者電器、電線或其他因素，還要進一步釐清。

基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝
基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝
基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝
基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝
基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝
基隆火警祖孫3人受困救出，房間床墊燒毀嚴重茶几有菸蒂。記者游明煌／翻攝

基隆 阿嬤 火災

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