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基隆民宅火警竄濃煙 一家3口受傷救出送醫1人意識不清
基隆市七堵區明德二路一處民宅3樓今晚傳出火警，冒出濃煙，消防局救出3人送醫，其中2人意識清楚，一名80多歲女性意識不清，起火原因調查中。
基隆市消防局今天晚間7時41分接獲報案，七堵區明德二路一處公寓3樓發生火警，濃煙竄出，傳出有人員受困屋內，情況緊急，消防局出動11車25人到場搶救，煙已經很大，消防人員進屋搶救及滅火。
約有晚間8點1分，先救出一名50多歲男子，意識清楚，送往基隆長庚醫院。消防人員持續搜索，8點2分現場火勢控制，8時5分救出第2名傷者，為80歲女性，意識不清，送長庚醫院救治。消防人員在8時20分救出第三名傷者出來，意識清楚也送長庚。
消防局已撲滅火勢，起火原因還在調查，屋內3人都已送醫，警方到場疏導交通，並調查起火原因。
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