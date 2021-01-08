聽新聞
test
0:00 / 0:00
賓士吉普車遭小貨車撞翻 維修費初估逾百萬
台中市潭子加工出口區門口今天上午一輛賓士「G-Class」吉普車與小貨車發生碰撞，吉普車翻覆，女駕駛自車內爬出無受傷，因該輛吉普車市價逾600萬，初估車損維修費破百萬。
台中市政府警察局大雅分局初步調查，今天上午10時10分一名41歲陳姓女駕駛開吉普車，由加工出口區行駛勝利路往雅潭路一段，在勝利路與南門街口，與50歲李姓男駕駛的小貨車發生碰撞。
吉普車翻覆後，車頭、車身兩側受損，小貨車頭也有毀損，陳女沒有受傷，小貨車駕駛左手擦傷。雙方均無飲酒，確切的肇事原因有待調查釐清。
路過民眾將照片放上網路，眼尖車友指出，賓士「G-Class」吉普車一台要價逾新台幣600萬，依照該車車損，維修費初估也要100萬起跳。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言