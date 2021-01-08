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賓士吉普車遭小貨車撞翻 維修費初估逾百萬

中央社 / 台中8日電

台中市潭子加工出口區門口今天上午一輛賓士「G-Class」吉普車與小貨車發生碰撞，吉普車翻覆，女駕駛自車內爬出無受傷，因該輛吉普車市價逾600萬，初估車損維修費破百萬。

台中市政府警察局大雅分局初步調查，今天上午10時10分一名41歲陳姓女駕駛開吉普車，由加工出口區行駛勝利路往雅潭路一段，在勝利路與南門街口，與50歲李姓男駕駛的小貨車發生碰撞。

吉普車翻覆後，車頭、車身兩側受損，小貨車頭也有毀損，陳女沒有受傷，小貨車駕駛左手擦傷。雙方均無飲酒，確切的肇事原因有待調查釐清。

路過民眾將照片放上網路，眼尖車友指出，賓士「G-Class」吉普車一台要價逾新台幣600萬，依照該車車損，維修費初估也要100萬起跳。

台中市政府警察局大雅分局表示，41歲陳姓女駕駛8日上午駕駛白色賓士吉普車，由加工出口區行駛勝利路往雅潭路一段，在勝利路與南門街口，與50歲李姓男駕駛的小貨車發生碰撞，吉普車側翻在地。中央社（民眾提供）
台中市政府警察局大雅分局表示，41歲陳姓女駕駛8日上午駕駛白色賓士吉普車，由加工出口區行駛勝利路往雅潭路一段，在勝利路與南門街口，與50歲李姓男駕駛的小貨車發生碰撞，吉普車側翻在地。中央社（民眾提供）
台中市潭子加工出口區門口8日上午一輛賓士G-Class吉普車（圖）與小貨車發生碰撞，吉普車翻覆，車頭、車身兩側受損，確切肇事原因有待調查釐清。中央社（民眾提供）
台中市潭子加工出口區門口8日上午一輛賓士G-Class吉普車（圖）與小貨車發生碰撞，吉普車翻覆，車頭、車身兩側受損，確切肇事原因有待調查釐清。中央社（民眾提供）

台中市 警察 賓士

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