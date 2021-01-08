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仿主流機車零件牟取暴利 警逮6嫌送辦

中央社 / 新北8日電

保二總隊今天表示，破獲曾姓等6嫌涉仿冒國內主流機車品牌零件，再以低廉價格賣出牟取暴利。警方查扣大批驅動皮帶及整流器計3000多件，侵權市值約500萬元，詢後依違反商標法送辦。

內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊去年接獲線報，發現國內包括三陽、光陽、山葉等主流機車品牌的仿冒品零件充斥在市面上。

保二總隊指出，機車因具有機動性與方便性，成為多數民眾代步、通勤的主要交通工具，其安全性不得忽視，尤其機車傳動系統中樞的驅動皮帶屬於消耗品，有心人士於坊間機車行、材料行販售仿冒驅動皮帶，趁機大撈一筆。

經溯源追查上游，10月間在新北市、新竹市等4處機車材料行查獲曾姓男子等6人涉嫌違反商標法，並查扣大批仿冒國內主要知名品牌驅動皮帶及整流器共計3000餘件、侵權市值約500萬元。

依據「商標法」規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

仿冒 品牌

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