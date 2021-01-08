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低溫猝死？彰化縣今天8人OHCA 最年輕僅45歲

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

寒流急凍，溫度持續下探，彰化縣消防局統計，到今天晚上，彰化縣再新增4人OHCA（到院無呼吸心跳），累計全天已有8人，其中最年輕才45歲，但消防局表示，雖然無法無非判定是否與天冷有關，但因會持續低溫，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣上午共有4人OHCA，下午再新增4人，其中年齡最高91歲，最年輕的才45歲，其餘7人均是73歲以上。

彰化縣消防局表示，鹿港鎮45歲男子在消防局鹿港分隊據報前往時，已躺在房間地上，身體僵硬，因家屬堅持送醫，但醫院判定已死亡多時。據稱他沒有病史，死亡原因仍待判定。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，今天凌晨到晚間為止，彰化縣計8人OHCA（到院前無呼吸心跳）。圖／彰化縣消防局提供
寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，今天凌晨到晚間為止，彰化縣計8人OHCA（到院前無呼吸心跳）。圖／彰化縣消防局提供

保暖 心血管疾病

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