蘇澳漁民中途島海域下落不明 政府分頭盡力救援

宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」10名船員在中途島海域失聯已10天。農委會副主委陳添壽今天說，政府已分頭盡力協助，海巡署近日也會評估是否派艦艇前往船上查看救援。

內政部長徐國勇今天前往宜蘭市訪視地方相關建設時表示，「永」船事發後，內政部就相當關注，但台灣搜救人員要過去有些困難，因為空勤總隊救援直升機沒辦法飛那麼遠。其次，國際搜救本來就是互相支援，現在也請美國協助，派出定翼機，接下來雙方也會保持聯繫，持續搜救任務。「搜救過程沒有算錢，要算以後再算」，國家不會因為錢的問題而影響搜救，請國民放心。

此外，現在海上相關搜救已在進行，從美國回傳的影像來看，有人說上面可能有人在活動，「我們也希望狀況是這樣」，人命關天，政府相關部門會繼續全力搜救。

農委會副主委陳添壽下午在立法委員陳歐珀陪同下，前往「永」船李姓船長家中慰問家屬。

李姓船長妻子說，根據傳回照片，事發後，「永」船船艙外拖鞋擺放整齊，若遭巨浪拍打不可能還是會維持這樣，船上一定還有人，希望有關單位趕快去救人。

陳添壽受訪時說，「永」船附近海域近日天候不好，浪高至少有7公尺，附近已有4艘台灣籍友船在旁等待，若天氣好會全速前往，美方至今也已派20多架次的定翼機前往查看，並發現船隻毀損，美方也認為，風浪過大暫時無法派艦登船查看。

他說，根據相關資料研判，「永」船上應還有人，政府還是會盡速請美方派遣配有直升機的艦艇前往，派員垂降下船查看。此外，「永」船距離台灣至少3600浬，航程至少10天，海巡署近日也會評估是否直接派艦艇前往救援。無論如何，政府會分頭盡力救援。

陳歐珀說，事發後，整個行政部門都保持既定合作，展開救援任務。他會再要求外交單位積極向美方反映求援。

「永」船去年12月30日起，在中途島東北方約527浬處失聯，當時沒有發出求救訊號。船東1月1日通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有1名台灣籍船長和9名印尼籍船員。

國家搜救指揮中心之後請美方派遣定翼機搜索，2日在中途島東北方海域發現「永」船，船長室已被海浪打破，研判通訊儀器已受損，漁船也失去動力漂流。