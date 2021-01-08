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寒流侵襲 高雄3人疑天冷猝死

聯合報 / 記者林保光／即時報導

寒流來襲各地氣溫驟降，平地氣溫攝氏14至15度，昨天及今天高雄市消防局接獲的急病救護案件中，有27名患者在救護時無呼吸心跳，高雄地檢署今天在10起警方通報相驗案件中，有3名男女經法醫初步相驗，疑似天冷猝死。

高雄市消防局表示，昨天零時到今天上午11點，急病救護，共有27件救護案，患者已經OHCA（心肺功能停止），並無戶外案例，但不能確定是否與氣溫降低有關。不過，高雄地檢署昨天及今天接獲10起通報相驗案件，檢方懷疑，3名死日者疑因天冷猝死，包括高雄市小港區65歲的黃姓老翁、鳳山區59歲的馮姓婦人，以及三民區48歲的黃姓男子。

不過，小港區黃姓老翁因生前罹病，家人發現他死亡時，頭部有擦挫傷，也懷疑是跌倒死亡，檢方因家屬有異議，待擇日複驗，暫未開具死亡證明。

鳳山區馮姓婦人今天上午9點騎車回家，就倒在家門口，經鄰居發現向119求救，送醫不治。家屬稱她生前罹患心血管疾病，法醫認為因天冷導致心肺衰竭猝死。

檢方提醒民眾，寒流來襲務必留意保暖，子女應多關心家中長輩，尤其注意獨居老人，防止氣溫驟降導致血管收縮而引發心肌梗塞、休克。

高雄市昨天及今天受寒流侵襲。諸林保光／攝影
高雄市昨天及今天受寒流侵襲。諸林保光／攝影
高雄市昨天及今天受寒流侵襲。諸林保光／攝影
高雄市昨天及今天受寒流侵襲。諸林保光／攝影

高雄市 患者

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