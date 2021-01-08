低溫冷爆街上無人 男子涉嫌沿路偷盆栽全被錄

彰化縣溪湖鎮一名從事資源回收的50多歲男子，利用今天凌晨氣溫低，路上幾乎無人車，他騎機車行經西環路，涉嫌沿路竊取盆栽，警方中午據報調閱錄影監視畫面，掌握特定對象，已前往這名男子經常出現的地方「守株待兔」。

溪湖鎮西環路靠近福德路的尤姓住戶指出，今天上午出門時，發現門前盆栽不翼而飛，隔壁阿嬸也找不到盆栽可澆花，感到困惑，經鄰居觀看錄影監視畫面，竟然今天清晨約1點被一名男子偷走，男子邊走邊拿騎樓的盆栽，一連數家都被偷。

讓住戶生氣的是，這名男子會挑選盆栽，只挑長得漂亮、應景的盆栽，例如開花的金露花、金桔、柚子等，挑中意即放在機車後面拉曳的拖車，監視畫面顯示男子似乎頗懂盆栽，對阿婆家騎樓的盆栽挑半天，拿起放下，最後「挑中」兩盆載走。不過住戶也半開玩笑稱男子刻意選在低溫時作案，「不怕冷，金勇。」

溪湖警方看過住戶提供的錄影監視畫面，認出這名男子從事資源回收業，曾有類似行為，但這次再犯，警方將傳喚他到案說明原因。