國中女師宿舍一氧化碳中毒 校方疏於管理判國賠30萬

桃園復興介壽國中宿舍管線老舊，周姓女老師洗澡後因一氧化碳中毒，一度暈眩昏迷後腦撞地板導致腦出血、癲癇，對校方求償60多萬元，介壽國中抗辯，周洗完澡後2小時才昏倒，也認為她精神撫慰金求償過高；桃園地院認為，校方疏於管理宿舍與周受傷有因果關係，判國賠30萬元，可上訴。

周主張，校方疏於管理學校宿舍，導致水管老舊、管線混亂有漏水，仍使用液化瓦斯熱水器，她多次反應有熱水不熱狀況，仍未即時維護，2019年9月30日晚上9點多洗完澡後，因一氧化碳中毒暈眩向後摔，後腦撞擊地面腦出血，加上中毒治療後仍有癲癇後遺症。

周並以醫療費、看護費、考績獎金損失及精神撫慰金等，一共向校方求償60多萬元；校方則說，宿舍是公共財產，對於周女的醫療、看護費及考績獎金等都無意見，但認為精神撫慰金過高，並爭執癲癇與該事故的關聯，也否認有疏於管理。

校方也說，該熱水器裝在浴室外，通風良好，周洗完澡後2小時才暈倒，期間還能和同事煮飯、吃飯及外出，並無反應身體不舒服，且當天是颱風天，也不能排除是因門窗緊閉煮晚餐才發生。

法院參酌周就醫紀錄，發現她當時體內一氧化碳濃度過高確實有中毒，同校郭姓老師也證稱，當晚周洗澡完換她到浴室發現沒熱水，就到隔壁借用衛浴，2人一起煮晚餐各自回房，晚上9點多到周房間，發現她臉上有乾掉血跡、頭頂受傷，周則說自己好像昏倒，後來搭救護車送醫。

郭還說，和周一起煮晚餐時沒關窗，周當時也並無身體不適，法院認為應事故應可排除煮晚餐，堪認應是洗澡時使用熱水器才導致周一氧化碳中毒。

法院認為，周女因宿舍熱水器問題導致中毒受傷，而宿舍未具通常之居住安全，校方並未舉證有和不可抗力因素，或因周不當使用的行為造成一氧化碳濃度過高，且校方沒有即時改善，或採取應變具體措施，管理上有欠缺，與周受傷間有因果關係，應負國家損害賠償責任。

法院認為，周求償醫療、看護及考核獎金損失有依據，精神撫慰部分以20萬元為適當，共判處介壽國中應賠償周女30萬4446元。