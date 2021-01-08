南投高二女寶特瓶裝高粱入校 「呼乾」發酒瘋7人記過

南投縣一所高中高二女學生4日偷帶高粱酒到學校，並邀同學一起喝，未料，女生疑似酒醉大聲吵鬧驚動學校，校方找救護車將女學生送醫。學校已通報國教署，學生也依校規處分並加強宣導，杜絕學生喝酒。

據了解，這名女學生是將高粱酒裝入市售台鹽海洋離子水寶特瓶中(裡面放話梅)，帶進學校，因此校方沒有發現。她在上課時將「特調」拿給同學喝，共有7名學生喝過，但女學生喝最多。因為高粱酒酒精濃度高達58％，女學生酒意發作大作，在教室內大聲吵鬧。

其他學生想要將她扶起，未料女生和同學拉扯推擠，還打了同學一巴掌，最後被其他學生拉住，學校發現後，通知救護車將她送醫，過程中女生還因掙扎頭部擦傷，最後由輪椅送上救護車送醫。

學校表示，當時共有7名學生喝酒，全部依違反校規記大過，女學生因帶酒到學校等違規行為，記三支大過。女學生個性活潑，在校表現正常，疑似因為祖母最近過世，她心情低落無法調適，才偷偷喝酒，沒想到高粱酒精濃度高，才會醉到完全失態。酒醒後，她也相當懊悔，目前返家休息。

南投醫院副院長洪世昌說，酒精喝到人體會慢慢代謝，但短時間內喝進大量酒類，會造成身體無法適應，出現反應遲緩、失控等症狀，尤其是高粱酒這類酒精濃度超過40%的烈酒，一口氣喝乾，會讓神經系統迅速失控，過去便有女大學生喝掉一瓶高粱昏迷，卻被嘔吐物噎死的不幸事件，值得警惕。

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