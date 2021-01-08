影／輕航機事故兩死 檢方：不排除任何可能

屏東縣昨發生輕航機事故兩死，屏東地檢署、國家運輸安全調查委員會與民航局今展開調查，相關單位上午訊問後，下午到事故現場勘查。屏東地檢署主任檢察官魏豪勇說，不排除任何可能，就是天候、人為、機身因素等，各個疑點都詳加蒐證調查，不做任何預設。

位在屏東縣高樹鄉的皆豪飛行場，場域內有三個飛行協會，昨天發生輕航機事故的是威翔航空，該航空公司在2016年曾發生輕航機飛行事故，當時2人受傷，未料相隔5年後又再發生輕航機飛行事故，釀兩死。

檢方、民航局與國家運輸安全調查委員會，上午到威翔航空了解事發情況，釐清事故原因，下午2點半在消防局人員帶領下，到事故現場勘查。屏東地檢署主任檢察官魏豪勇說，不排除任何可能，根據天候、人為、機身等因素，各項疑點詳加蒐證調查，不做任何性預設。

民航局人員說，一切都在調查中，會配合運安會調查，目前了解飛行的程序都合法，也是空域中飛行。外界質疑天氣不好還飛行，民航局人員說，由於沒有相關天氣資料，不排除任何可能，要靠證據來說話。

業者面對媒體詢問，低頭快速離開，不做任何回應。