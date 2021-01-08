屏東輕航機墜毀釀2死 資深教練研判這件事肇禍

屏東山區發生輕航機墜毀事故，林姓教練與陳姓學員不幸喪生。資深教練蘇沛倫研判，昨天中午過後氣候劇變，近山區域出現濃霧導致視線變差，飛行視線只剩10、20公尺，濃霧導致輕航機撞山失事的機率很高。

59歲林姓教練駕駛的輕航機昨天下午2點從高樹鄉的輕航機場起飛，不久後失去音訊，搜救人員晚間在三地門鄉賽嘉山區尋獲殘骸與遺體，輕航機疑似撞山墜毀。

賽嘉輕航機教練蘇沛倫昨天也有訓練課程，上午在失事山域附近飛行，中午左右結束。蘇沛倫指出，林姓教練有足夠的飛行經驗，起飛時能見度應該沒問題，但升空後氣候驟變，一波波東北季風吹拂導致回程時起濃霧，靠近山域的視線瞬間只剩20公尺不到，氣候變化太快導致輕航機進退兩難。