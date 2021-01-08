快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗寒取暖釀火災棉被悶燒一夜 雲林兩老一場隔夜火脫險

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

強寒來襲，各地天寒地凍，雲林縣昨天發生一起使用電暖器取暖的火警，兩名八旬夫婦，使用電爐不當，棉被燒焦，老翁趕緊把棉燒拿進浴室用水燒熄，以為沒事了，醒來發現屋裡全是煙，趕緊用電扇驅煙，沒想到竟釀成大火，老婦先被救出，還在睡夢中的老翁幸被機警的警察發現救出，有驚無險。

雲林地區從昨天起氣溫驟降，昨天清晨雲林縣消防局獲報斗六市一民宅火警，有人受困，馬上趕往救援，一棟平房濃煙竄起，因屋內有人受困，第一大隊長劉采鑫指揮救援，當消防員未進入火場，80歲女屋主已被鄰居救出。

「老公不知道跑去哪裡？」被救出的女屋主緊張告知其老公，不知道是否還在屋內，情況緊急，消防隊緊出動破壞器材準備進入火場救人。

當時，大家忙著找人，長安派出所警員王丁立一面協助交通警戒，一面詢問附近居民，得知火場平房旁的一棟二樓房子，也是同一戶人家的，王丁立見濃煙火勢愈來愈大，便開門高喊「有沒有人？」。

因老翁重聽，也沒聽見樓下有人呼喊，王丁立卻聽到樓上有聲響，趕緊上樓將老翁救出，過約30分鐘火勢被撲滅，確認兩老安然逃出，無人受傷，有驚無險。老夫婦家人感謝警方機驚救人。

據了解，這起火警是因老翁在平房睡覺時，天氣寒冷使用電暖器取暖，沒想到棉被壓到電線，導致電線走火，棉被燒起來，老翁驚醒趕緊把被火燒到一角的棉被，拿到浴室的浴缸淋水滅火。

老翁原以為棉被的火已熄滅，因屋裡都是煙，啟開電扇驅煙，自己便轉到隔壁的2樓睡覺，沒想到棉被經一夜悶燒，昨天引發火災，平房冒出濃煙，嚇壞早起運動的左鄰右舍，趕緊報案，他還睡在隔壁不知鄰棟平房又起火。

這場隔夜火，老夫婦幸運被救出，且幸未波及他人，只造成少許財物損失，殊屬萬幸，消防局呼籲天寒，民眾禦寒取暖務必小心。

天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，造成一場隔夜火，幸運逃出火場。圖／斗六分局提供
天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，造成一場隔夜火，幸運逃出火場。圖／斗六分局提供
天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，造成一場隔夜火，幸運逃出火場。圖／斗六分局提供
天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，造成一場隔夜火，幸運逃出火場。圖／斗六分局提供
天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，老分把棉被拿到浴室滅火，但仍釀成一場隔夜火，所幸逃出火場。圖／斗六分局提供
天寒地凍，雲林縣一對老夫婦使用電暖器取暖，棉被悶燒，老分把棉被拿到浴室滅火，但仍釀成一場隔夜火，所幸逃出火場。圖／斗六分局提供

老翁

延伸閱讀

雲林褒忠農機科技園區有譜了 王美花：年底動工設廠

寒流北北基8縣市下探6度 基隆街友3棉被加雨傘陣擋風

親慈及時送暖 橫山獨居老人多了棉被、白米好過冬

消防節防火週起跑 火災死亡肇因電氣風險居冠

相關新聞

屏東輕航機墜毀釀2死 資深教練研判這件事肇禍

屏東山區發生輕航機墜毀事故，林姓教練與陳姓學員不幸喪生。資深教練蘇沛倫研判，昨天中午過後氣候劇變，近山區域出現濃霧導致視...

彰化早餐店家冷天早起開店 二車猛撞進攤子嚇到老闆

彰化縣田中鎮山腳路三段及中南路二段路口今天清晨近6點發生車禍，二輛小客車與小貨車疑到路口未減速慢行而相撞，波及一旁...

南投高二女寶特瓶裝高粱入校 「呼乾」發酒瘋7人記過

南投縣一所高中高二女學生4日偷帶高粱酒到學校，並邀同學一起喝，未料，女生疑似酒醉大聲吵鬧驚動學校，校方找救護車將女學生送...

抗寒取暖釀火災棉被悶燒一夜 雲林兩老一場隔夜火脫險

強寒來襲，各地天寒地凍，雲林縣昨天發生一起使用電暖器取暖的火警，兩名八旬夫婦，使用電爐不當，棉被燒焦，老翁趕緊把棉燒拿進...

國中女師宿舍一氧化碳中毒 校方疏於管理判國賠30萬

桃園復興介壽國中宿舍管線老舊，周姓女老師洗澡後因一氧化碳中毒，一度暈眩昏迷後腦撞地板導致腦出血、癲癇，對校方求償60多萬...

輕航機失事屏檢完成相驗 罹難2人灼燒傷

屏東昨天發生輕航機失事意外，飛機墜毀在三地門鄉的賽嘉山區，並起火燃燒，林姓教練和陳姓學員罹難。屏東地檢署檢察官下午完成相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。