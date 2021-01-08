抗寒取暖釀火災棉被悶燒一夜 雲林兩老一場隔夜火脫險

強寒來襲，各地天寒地凍，雲林縣昨天發生一起使用電暖器取暖的火警，兩名八旬夫婦，使用電爐不當，棉被燒焦，老翁趕緊把棉燒拿進浴室用水燒熄，以為沒事了，醒來發現屋裡全是煙，趕緊用電扇驅煙，沒想到竟釀成大火，老婦先被救出，還在睡夢中的老翁幸被機警的警察發現救出，有驚無險。

雲林地區從昨天起氣溫驟降，昨天清晨雲林縣消防局獲報斗六市一民宅火警，有人受困，馬上趕往救援，一棟平房濃煙竄起，因屋內有人受困，第一大隊長劉采鑫指揮救援，當消防員未進入火場，80歲女屋主已被鄰居救出。

「老公不知道跑去哪裡？」被救出的女屋主緊張告知其老公，不知道是否還在屋內，情況緊急，消防隊緊出動破壞器材準備進入火場救人。

當時，大家忙著找人，長安派出所警員王丁立一面協助交通警戒，一面詢問附近居民，得知火場平房旁的一棟二樓房子，也是同一戶人家的，王丁立見濃煙火勢愈來愈大，便開門高喊「有沒有人？」。

因老翁重聽，也沒聽見樓下有人呼喊，王丁立卻聽到樓上有聲響，趕緊上樓將老翁救出，過約30分鐘火勢被撲滅，確認兩老安然逃出，無人受傷，有驚無險。老夫婦家人感謝警方機驚救人。

據了解，這起火警是因老翁在平房睡覺時，天氣寒冷使用電暖器取暖，沒想到棉被壓到電線，導致電線走火，棉被燒起來，老翁驚醒趕緊把被火燒到一角的棉被，拿到浴室的浴缸淋水滅火。

老翁原以為棉被的火已熄滅，因屋裡都是煙，啟開電扇驅煙，自己便轉到隔壁的2樓睡覺，沒想到棉被經一夜悶燒，昨天引發火災，平房冒出濃煙，嚇壞早起運動的左鄰右舍，趕緊報案，他還睡在隔壁不知鄰棟平房又起火。