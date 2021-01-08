輕航機失事屏檢完成相驗 罹難2人灼燒傷

24歲陳姓男子搭乘的輕航機。圖／家屬提供

屏東昨天發生輕航機失事意外，飛機墜毀在三地門鄉的賽嘉山區，並起火燃燒，林姓教練和陳姓學員罹難。屏東地檢署檢察官下午完成相驗，2具遺體分別有中重度灼燒傷。

檢察官會同法醫下午進行罹難2人遺體相驗。屏檢主任檢察官陳怡利表示，2人身體都有灼燒傷，陳姓學員較嚴重，約4度灼傷；林姓教練約2至3度灼燒傷。至於真正死因待進一步鑑定。

陳怡利表示，目前屏檢已成立專案小組調查失事原因。今天除了初步相驗2名罹難者遺體外，另組檢察官會同國家運輸安全調查委員會、交通部民航局調查失事原因，結果出爐後將對外說明。

賽嘉村居民在昨天下午近3時聽到2聲爆炸聲，接著聽到「碰，碰」2聲，當時在賽嘉航空運動公園飛行的飛行傘教練蘇沛倫說，昨天下午2時天氣狀況還可以飛行，視線清楚，但在2時30分以後到3時之間下起毛毛雨，瞬間起霧，研判林姓教練很可能返航時，因起霧產生空間迷航。

皆豪飛行場負責人、屏東縣議員吳亮慶說，林姓教練輕航機失聯後，原本派一架輕航機上去尋找，但因雲層太低，起飛後馬上降落；輕航機墜毀的賽嘉山區應該還在皆豪飛行場空域裡，就算有點偏離，也在空域附近，研判可能也是返航時出意外。

檢警調查，林姓教練是合格輕航機教練，有300個小時飛行時數經驗，在高雄市一家五星級飯店從事冷氣維護工作，熱愛飛行，昨天原本有上班，是臨時進行飛航。

另外陳姓學員是航空公司地勤人員，在殯儀館不時哭泣的陳母表示，兒子受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，家人原本打算送他出國學習，昨天是他第一次飛行，沒想到遇到意外。陳母並質疑，昨天天氣不好，為何還要飛行。

由59歲林姓教練駕駛的輕航機，屬於凱翔航空協會，搭載24歲的陳姓學員，昨天下午2時21分由高樹鄉的皆豪輕航機場起飛，輕航機起飛15分鐘後塔台聯繫未果，撥打2人電話也沒有回應，下午4時35分向屏東縣消防局報案。

119接到報案後出動40多人搜尋，昨晚10時多在三地門鄉賽嘉山區依村民描述與手機定位尋獲飛機殘骸，當時飛機還在燃燒，林、陳2人明顯死亡。搜救人員表示，發現飛機時陳姓學員在飛機內，消防人員滅火後才將他救出，林姓教練則摔出距飛機旁約10公尺位置。