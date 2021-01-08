影／「羊水破了！」暖警警車開道 3分鐘護送孕婦到醫院

「我太太羊水破了…」，台南市警局第一分局德高派出所昨天上午8時，接獲31歲卓姓男子焦急求助，表示太太因羊水破了且肚子痛苦難當，在前往醫院途中恰逢上班尖峰時段，道路車輛壅塞而卡在車流中且路況不熟，請求員警能協助開道，警方二話不說，順利在3分鐘內護送孕婦抵達台南市立醫院生產，母子平安。

德高派出所員警黃鈵閎、李育成執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車突然停在派出所前方，駕駛男子著急的向警方求助，他表示，她太太羊水破了，肚子疼痛難受，可能即將臨盆，請警方能幫忙開道護送他們前往就近的醫院。

黃、李兩警獲報後，心想若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即開啟巡邏車警示燈、鳴警報器，在前開道，並提醒用路人、車注意禮讓，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，順利將27歲卓太太安全抵達醫院，順利生下孩子。