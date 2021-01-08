快訊

立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「羊水破了！」暖警警車開道 3分鐘護送孕婦到醫院

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「我太太羊水破了…」，台南市警局第一分局德高派出所昨天上午8時，接獲31歲卓姓男子焦急求助，表示太太因羊水破了且肚子痛苦難當，在前往醫院途中恰逢上班尖峰時段，道路車輛壅塞而卡在車流中且路況不熟，請求員警能協助開道，警方二話不說，順利在3分鐘內護送孕婦抵達台南市立醫院生產，母子平安。

德高派出所員警黃鈵閎、李育成執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車突然停在派出所前方，駕駛男子著急的向警方求助，他表示，她太太羊水破了，肚子疼痛難受，可能即將臨盆，請警方能幫忙開道護送他們前往就近的醫院。

黃、李兩警獲報後，心想若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即開啟巡邏車警示燈、鳴警報器，在前開道，並提醒用路人、車注意禮讓，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，順利將27歲卓太太安全抵達醫院，順利生下孩子。

卓升格當爸爸，頻頻向警方道謝，指多虧員警及時協助救援，縮短路途所需時間，才能讓小生命平安誕生。

台南市警一分局德高派出所員警黃鈵閎、李育成駕駛巡邏車開道下，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，順利將孕婦安全抵達醫院，順利產下新生兒。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局德高派出所員警黃鈵閎、李育成駕駛巡邏車開道下，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，順利將孕婦安全抵達醫院，順利產下新生兒。記者邵心杰／翻攝

孕婦

延伸閱讀

影／孕婦羊水破送醫遇塞車攔警 清水警開道5分鐘到醫院

遲來的耶誕禮物 高市消防員見胎頭露出喜接生雙胞胎

遼寧新冠確診孕婦高燒緊急生產…寶寶檢測陰性

義大利首次在孕婦胎盤驗出微塑膠 醫憂新生兒成「塑膠寶寶」

相關新聞

彰化早餐店家冷天早起開店 二車猛撞進攤子嚇到老闆

彰化縣田中鎮山腳路三段及中南路二段路口今天清晨近6點發生車禍，二輛小客車與小貨車疑未禮讓而相撞，波及一旁店家，把二個攤子...

輕航機事故讓年輕人飛行夢碎 家屬：我就這麼一個獨子

屏東一名24歲陳姓男子自幼受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，為了一圓飛行夢，昨天下午在未告知父母的情況下，與友人一...

「你毛長齊了嗎？」台中富王鴨肉店深夜PO「毛齊哥」漫畫

台中富王鴨肉店嗆女外送員，引發｢毛長齊」風波，業者昨晚PO出「深夜正經語錄」，「…隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣...

最年輕40歲！寒流來襲 新北7、8日共13人天冷猝死

強烈大陸冷氣團南下，氣象局持續發布低溫特報，新北市五股區今天上午測到4.7度低溫，全市平均溫度約6度，連續兩天低溫也造成...

輕航機失事屏檢完成相驗 罹難2人灼燒傷

屏東昨天發生輕航機失事意外，飛機墜毀在三地門鄉的賽嘉山區，並起火燃燒，林姓教練和陳姓學員罹難。屏東地檢署檢察官下午完成相...

台南市YMCA一氧化碳中毒案 奇美急救13人兩人仍在急診

台南市YMCA游泳池一氧化碳中毒案，傷患當中有1大6小送往奇美醫學中心搶救，凌晨又陸續從郭綜合醫院、新樓醫院轉入6名病患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。