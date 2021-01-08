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立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

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輕航機事故讓年輕人飛行夢碎 家屬：我就這麼一個獨子

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

24歲陳姓男子搭乘的輕航機。圖／家屬提供
24歲陳姓男子搭乘的輕航機。圖／家屬提供
屏東一名24歲陳姓男子自幼受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，為了一圓飛行夢，昨天下午在未告知父母的情況下，與友人一同到皆豪飛行場體驗飛行。豈料，由59歲林姓男子，駕駛的輕航機升空後，約10分鐘左右就發生事故兩人罹難。陳男父親感嘆，我就這麼一個兒子，曾勸過他，但還是發生憾事感到惋惜。

據了解，陳男是家中獨子，自幼受在空軍服役的父親影響，也立志想成為飛行員。為了一圓飛行夢，大學畢業後，便到航空公司上班，一來想靠近夢想，二來希望能賺錢明年到加拿大學習飛行。

事發前，陳男家人原本希望陳男能到台東飛行學校，可惜他無法請7天的假期，才會改在這周休假的時候與友人一同到皆豪飛行場體驗飛行，但直到事故發生前，陳皆未告知家人，要搭乘輕航機體驗飛行。

陳男父親表示，飛行有很多管道，也曾勸過他，可以走空軍官校的路線，但他不依照我的意思，如今發生憾事感到非常惋惜。

陳男母親也質疑，昨天氣候不佳，天空霧濛濛一片還下雨，怎麼還能讓飛機起飛？且2點多起飛，卻4點多報案，也嚴重延誤了救援時機。

屏東檢方表示，檢方接獲訊息後，便立即指派主任檢察官與多名檢察官，組成專案小組調查失事原因，今天上午兵分兩路，分別負責相驗，以及會同國家運輸安全委員會所屬飛航調查委員會與交通部民航局，協助調查失事原因。

兩具大體，全身有分別為2至3級，另一具則為4度燒著傷，兩具大體真正死因，仍待解剖鑑定釐清，至於輕航機事故原因，到底是人為、天候還是其他因素，仍待相關證據資料蒐集後才能釐清。

陳男父親一早奔赴殯儀館。記者陳弘逸／攝影
陳男父親一早奔赴殯儀館。記者陳弘逸／攝影
陳男母親聽聞噩耗痛哭表示，無法接受。記者陳弘逸／攝影
陳男母親聽聞噩耗痛哭表示，無法接受。記者陳弘逸／攝影
24歲陳姓男子搭乘的輕航機。圖／家屬提供
24歲陳姓男子搭乘的輕航機。圖／家屬提供

事故 輕航機

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